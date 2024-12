video suggerito

Ezio Simonelli è il nuovo presidente della Lega Serie A: chi è il successore di Lorenzo Casini La Lega Serie A ha il suo nome presidente: con 14 voti a favore è stato eletto Ezio Maria Simonelli, ex commercialista di Silvio Berlusconi.

A cura di Ada Cotugno

La Lega Serie A ha il suo nuovo presidente: Ezio Maria Simonelli è stato eletto nell'assemblea tenuta oggi con 14 voti a favore, un plebiscito rispetto ai suoi predecessori. Il commercialista è titolare di uno studio legale tributario di Milano e ha già maturato esperienza nel mondo del calcio grazie alla carica di reggente della Serie A e alla candidatura per la presidenza della Serie B dove ha invece perso contro Balata.

Chi è Simonelli, nuovo presidente della Lega Serie A

Come detto non è la prima volta che Simonelli si approccia al mondo del calcio, anche se la sua carriera lo ha portato a occuparsi di temi molto diversi. Il classe 1958 è dottore commercialista e revisore contabile, ex commercialista di Silvio Berlusconi e grande amico di Adriano Galliani. Si è laureato in economia e commercio all’Università di Perugia nel 1982 ma parallelamente ha provato a percorrere anche la strada che lo collega al massimo campionato italiano.

Nel 2013 ha provato a raggiungere la presidenza della Lega B venendo però sconfitto da Maurizio Beretta, ma quattro anni più tardi lo ha sostituito come reggente della Lega Serie A. Ha riprovato a candidarsi per il campionato cadetto nel 2021 dove è stato ancora una volta sconfitto da Mauro Balata ma adesso è riuscito a raggiungere il sui obiettivo diventando il successore di Lorenzo Casini nella Lega Serie A.

La sua candidatura era fortemente sostenuta anche dal governo e i risultati sono stati straordinari: Simonelli è stato eletto con 14 voti, un numero altissimo per questo tipo di votazioni. Basti pensare che il suo predecessore Casini era riuscito a ottenerne 11 mentre Dal Pino 12. Per i prossimi quattro anni sarà lui a guidare la Lega, un incarico prestigioso ma anche molto complicato.