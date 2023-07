Ex attaccante della nazionale inglese ha perso la testa: dice che bisogna parlare con l’acqua Il 41enne ex Liverpool Rickie Lambert appare in un video in cui diffonde una tesi strampalata: “L’acqua risponde nel modo più bello quando si mostra gratitudine nei suoi confronti. Bisogna parlarle positivamente”. Tifosi preoccupati.

A cura di Paolo Fiorenza

L'ex attaccante dell'Inghilterra Rickie Lambert sostiene che parlare con l'acqua in termini positivi e mostrarle gratitudine la renderà più pulita. Una tesi ovviamente folle, che ha scatenato i tifosi sui social, col commento più diffuso che si chiede "cosa sia successo a Lambert". Parliamo di un giocatore importante, esploso al Southampton con caterve di gol che gli permisero nel 2013 di approdare in nazionale, in cui giocò 11 volte (mettendo a segno 3 reti) e partecipando ai Mondiali in Brasile.

Rickie Lambert ai tempi del Southampton, il suo periodo d’oro

Nell'estate del 2014 Lambert era in rampa di lancio nel grande calcio: approdò al Liverpool, il club della sua città, ma le cose non andarono come sperato. Nel Merseyside il giocatore deluse, realizzando solo 3 gol in 26 presenze nell'unica stagione in cui vestì la maglia dei Reds. A fine anno passò al West Bromwich Albion, poi l'anno dopo al Cardiff: il meglio per lui era alle spalle e il 2 ottobre 2017 annunciò il suo ritiro dal calcio giocato.

Lambert entra al posto di Balotelli in un match tra Hull City e Liverpool del 2015

Oggi ritroviamo Rickie Lambert a 41 anni, impegnato a diffondere tesi strampalate che non depongono a favore della piena padronanza di se stesso. Parlando in un video che è diventato virale sui social, l'ex attaccante ha esposto la sua tesi sull'esprimere empatia all'acqua, citando presunti studi scientifici: "Hanno fatto un test in cui hanno parlato positivamente a un bicchiere d'acqua e lo hanno congelato, poi hanno parlato negativamente a un altro bicchiere d'acqua e lo hanno congelato. Poi hanno esaminato il ghiaccio. L'acqua della negatività era piena di buchi e oscurità. Il bicchiere d'acqua a cui si parlava positivamente era pieno di cristalli".

"Hanno fatto esperimenti con le parole e l'acqua rispondeva allo stesso modo ogni volta che le parlavi in ​​un certo modo – ha continuato Lambert – Le uniche parole in cui l'acqua risponde nel modo più bello e produce i cristalli più belli è quando si mostra gratitudine all'acqua". Le affermazioni bislacche dell'ex calciatore di Saints e Liverpool hanno comprensibilmente sollevato molti commenti e nessuno prende sul serio il 41enne. Molte le battute al riguardo: "Così ieri sera ho parlato con la mia acqua e poi l'ho messa nel congelatore. Non ho potuto berla stamattina perché era ghiacciata. Grazie per niente Rickie Lambert". E ancora: "L'acqua ha dei sentimenti adesso?".

Ma c'è anche chi è allarmato per la deriva dell'uomo: "Seriamente preoccupato per Rickie Lambert", ha scritto più di uno. La strana affermazione dell'ex nazionale inglese è arrivata peraltro a poca distanza da un altro video in cui ha dichiarato su Twitter: "Revoco il mio consenso a essere governato da qualsiasi parlamento o governo corrotto, compromesso, belligerante, criminale. Non accetterò". È chiaro che qualcosa non va.