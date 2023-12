Evra svela la confessione fatta da alcuni giocatori dell’Inter sulla Juve: “Non posso fare i nomi” Patrice Evra in un’intervista ha svelato la confessione che gli è stata fatta da alcuni giocatori sulla Juventus. L’ex terzino spiega i timori dello spogliatoio nerazzurro: “Ma non farò i nomi neanche sotto tortura”.

Inter o Juventus. In questo momento il campionato di Serie A dice che una tra nerazzurri e bianconeri si aggiudicherà lo Scudetto. Ma è presto per dirlo anche se la proiezione attuale della classifica dice proprio questo. A 4 giornate dal termine del girone d'andata può infatti succedere di tutto, anche che Milan, Napoli, Roma o Lazio si rilancino ribaltando completamente la stagione. Un confronto in testa alla classifica così entusiasmante tra Inter e Juventus comunque non accadeva da anni e per questo Patrice Evra, ex bianconero, questo punto l'ha sottolineato.

L'ex terzino francese, oggi opinionista su Prime, che in bianconero da giocatore ha conquistato diversi titoli e anche qualche Scudetto con la Vecchia Signora, in un'intervista a Tuttosport ha parlato proprio di questo duello a distanza tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Allegri. Evra ha sottolineato il concetto di equilibrio visto anche nello scontro diretto: "Due stili di gioco diversi ed egualmente efficaci, la partita non ha mostrato differenze clamorose fra le due squadre". Ma poi ha svelato: "Alcuni giocatori dell'Inter mi hanno svelato di aver paura".

Evra spiega come, nonostante sulla carta i nerazzurri sembrino di gran lunga i favoriti per la vittoria del titolo finale, l'Inter abbia paura della Juventus. "Loro la temono e sanno che è forte, assetata di “revanche” e di vittorie – ha spiegato l'ex giocatore dei bianconeri – Se questa cosa me l'ha confidata qualche giocatore? Bravo… Ma non farò mai i loro nomi, neppure sotto tortura". Evra dunque rivela questo timore nello spogliatoio di Simone Inzaghi del tutto fondato visto il cammino quasi simile delle due squadre di campionato.

L'Inter sicuramente nello scontro diretto contro la Juve ha notato che, visto da vicino, l'avversario sia tutt'altro che da sottovalutare. La Juventus non gioca le coppe europee quest'anno e sicuramente è un punto a favore della squadra di Allegri. Simone Inzaghi invece, proprio a fronte della finale di Champions persa lo scorso anno contro il Manchester City spera di ripetersi in questa annata sperando di alzare il titolo. Motivo in più per credere che la Juventus possa avere la meglio semplicemente perché può concentrarsi su uno solo obiettivo.