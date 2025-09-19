Evelina Christillin: “Pensavano che fossi la serpe in seno, la traditrice per conto di Andrea Agnelli”

Evelina Christillin racconta cosa accadde dopo il clamoroso annuncio della nascita della Superlega nel 2021: fu una notte drammatica, in cui nell’UEFA “molti pensavano che io fossi la serpe in seno, la traditrice per conto di Andrea Agnelli”. Come sono oggi i suoi rapporti col vecchio amico Andrea.

"Sono uscita umanamente a pezzi da quella storia. È stata una notte tragica": Evelina Christillin usa toni molto dolorosi quando torna al ‘colpo di mano' tentato nel 2021 da 12 top club europei, tra cui Juventus, Inter e Milan, nell'annunciare la nuova Superlega del calcio. Era passata da poco la mezzanotte tra il 18 e il 19 aprile, quando un comunicato congiunto delle società ‘ribelli' annunciò clamorosamente la nascita di nuova competizione continentale infrasettimanale alternativa alla Champions League. Nell'UEFA un ruolo di primo piano lo aveva all'epoca proprio la Christillin, che lavorava a braccetto col presidente Ceferin. Ma, da storica tifosa della Juventus e vicina alla famiglia Agnelli, era anche personalmente molto prossima a quell'Andrea Agnelli che guidava i ‘rivoltosi' assieme a Florentino Perez. Ne seguì un dramma personale che la segnò a lungo.

Evelina Christillin: "Molti pensavano che io fossi la traditrice per conto di Andrea Agnelli"

La 69enne Christillin, oggi presidente della Fondazione del Museo Egizio di Torino, ha lasciato dallo scorso gennaio tutti i suoi incarichi in UEFA e FIFA. Non può tuttavia dimenticare la ferita lacerante della Superlega: "Sono uscita umanamente a pezzi da quella storia. È stata una notte tragica. Ero nella ‘war room' UEFA a Montreux, in Svizzera. Ceferin riceveva telefonate da Macron e da Boris Johnson. Molti pensavano che io fossi la serpe in seno, la traditrice per conto di Andrea Agnelli. Non era vero".

"Chiesi a Ceferin se dovessi dimettermi e lui mi disse: ‘No, so che ci sei fedele' – racconta la Christillin alla ‘Gazzetta dello Sport' – Non sapevo nulla della fuga in avanti di Andrea. Ritornai a Torino da sola, in auto, e in Valle d'Aosta feci una deviazione, salii a Issime, il villaggio in cui sono seppelliti i miei genitori. Al cimitero, davanti alle loro tombe, mi sfogai, piansi".

Evelina Christillin oggi a 69 anni

Come sono i rapporti oggi tra Evelina Christillin e Andrea Agnelli: "Ci salutiamo"

Niente da quel momento è stato come prima con Andrea Agnelli, anche se i rapporti sono stati ricomposti: "Andrea vive in Olanda. Ci vediamo al Sestriere, le sue bambine e le mie nipoti sono iscritte allo stesso sci club. Ci salutiamo. Gli voglio bene come sempre e non può essere diversamente, non posso che essere grata alla famiglia Agnelli. Ho un meraviglioso rapporto con Allegra, la madre di Andrea. Quando sono stata male, a dicembre, si è fatta in quattro per accogliermi all'ospedale oncologico di Candiolo".