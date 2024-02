Europa League oggi in TV, le partite dei sedicesimi: orari e dove vederle Oggi, giovedì 15 febbraio, si gioca l’andata dei sedicesimi di Europa League. Diretta tv e streaming su Sky e Dazn per Feyenoord-Roma (ore 18.45). Milan-Rennes sarà visibile anche in chiaro su Tv8. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Roma e Milan sono le squadre italiane impegnate nei sedicesimi di Europa League. Il turno dei playoff per completare la griglia delle qualificate agli ottavi (tra cui figura l'Atalanta) si gioca tra oggi (andata) e giovedì 22 febbraio (ritorno). A scendere in campo per primi sono i capitolini, impegnati in trasferta a Rotterdam (ore 18.45), in serata (ore 21) toccherà ai rossoneri affrontare i francesi a San Siro.

Giallorossi e ‘diavolo' sono approdati agli spareggi per la fase a eliminazione diretta attraverso percorsi differenti: la squadra di De Rossi (che debutterà anche in Coppa dopo aver preso il posto di Mourinho) è stata sorteggiata da seconda classificata in Europa League con il Feyenoord, retrocesso dalla Champions. Destino inverso per la formazione di Pioli che, esclusa dalla Coppa più ambita come terza, è stata accoppiata in tabellone al Rennes.

In caso di passaggio del turno Roma e Milan si aggiungerebbero ad Atalanta, Brighton, Leverkusen, Liverpool, Rangers, Slavia Praga, Villarreal, West Ham già qualificate agli ottavi dopo i gironi.

Europa League 2024, le partite di oggi: gli orari TV

Feyenoord-Roma è la prima partita delle italiane in programma oggi, si gioca alle 18.45. Non è prevista diretta in chiaro su Tv8 ma solo sui canali in abbonamento di Sky (Sky Sport 1 e Sky Sport numero 252) e su Dazn. Milan-Rennes in programma alle 21 sarà invece trasmessa anche in chiaro su Tv8 oltre che su Sky e Dazn.

Il programma completo delle partite di Europa League in TV:

ore 18.45 – Feyenoord-Roma (Dazn, Sky Sport 1, Sky Sport)

ore 18.45 – Galatasaray-Sparta Praga (Dazn, Sky Sport)

ore.18.45 – Shakhtar Donetsk-Marsiglia (Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport)

ore 18.45 – Young Boys-Sporting CP (Dazn)

0re 21.00 – Benfica-Tolosa (Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport)

ore 21.00 – Milan-Rennes (Dazn, Tv8, Sky Sport 1, Sky Sport)

ore 21.00 – Lens-Friburgo (Dazn)

ore 21.00 – Braga-Qarabağ (Dazn)

Dove vedere la Europa League in TV e streaming

Dazn e Sky manderanno in onda tutte le partite delle italiane impegnate nei sedicesimi di Europa League. In occasione dell'andata degli spareggi Milan-Rennes sarà visibile anche in chiaro su Tv8 (sia in diretta tv sia in streaming). In alternativa c'è anche NOW, piattaforma on-demand a pagamento di Sky).