Europa League in TV oggi, dove vedere le partite: Napoli-Legia Varsavia in chiaro su TV8, orario Lazio-Marsiglia Giovedì 21 ottobre: le partite di Europa League in programma oggi in TV e in diretta streaming. Sono due le partite della terza giornata che riguardano le squadre italiane. Si parte alle 18.45 con Lazio-Olympique Marsiglia in TV su Sky e DAZN. Alle 21 invece Napoli-Legia Varsavia trasmessa anche in chiaro su Tv8.

A cura di Alessio Morra

Tutte le partite di Europa League di oggi e stasera giovedì 21 ottobre, e dove vederle in TV e streaming su TV8, Sky e DAZN. In campo oggi prima la Lazio e poi il Napoli. Alle ore 18.45 scende in campo la squadra di Sarri che ospita il Marsiglia all'Olimpico. La squadra biancoceleste ha 3 punti in classifica ed è al secondo posto del raggruppamento, ha perso con il Galatasaray, mentre ha sconfitto 2-0 la Lokomotiv in casa a fine settembre.

Alle ore 21 invece al Maradona toccherà al Napoli contro il Legia Varsavia che ha vinto tutte e due le partite giocate in Europa League ed è al comando del raggruppamento. Per i partenopei è già un incontro da dentro o fuori, in caso di risultato negativo il primato del girone potrebbe essere già lontanissimo.

Il palinsesto televisivo del calcio in tv prevede altre sfide interessanti di Europa League come PSV Eindhoven-Monaco e Betis-Bayer Leverkusen.

Napoli-Legia Varsavia su Tv8, Sky e DAZN, gli orari

Napoli-Legia Varsavia sarà trasmessa in diretta TV e in chiaro su TV8. Sarà possibile assistere alla partita anche sui canali Sky, ma solo per gli abbonati: basterà sintonizzarsi sui canali Sky Sport 1 (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

In streaming sarà possibile assistere al match attraverso la app di Sky Go. Telecronaca di Compagnoni e Minotti. La diretta streaming è disponibile anche su Dazn, solo per gli abbonati, utilizzando l'app compatibile con i principali dispositivi e console.

Dove vedere Lazio-Olympique Marsiglia in TV e streaming

La partita Lazio-Olympique Marsiglia sarà trasmessa in tv sui canali di Sky – Sky Sport 1 (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite), telecronaca di Massara e Orsi – e su DAZN. Ma si potrà naturalmente vedere anche in streaming tramite Sky Go, Now e DAZN.

Tutte le partite di Europa League oggi in TV su Sky e DAZN

Ecco tutte le partite della terza giornata della fase a gironi di Europa League in programma in TV oggi giovedì 30 settembre su Sky e DAZN.