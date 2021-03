Erling Braut Haaland non ha paura di niente e di nessuno. L'attaccante del Borussia Dortmund è un vero e proprio killer in zona gol e i suoi numeri sono sempre più spaventosi per noi "comuni mortali". Anche se la sua doppietta non è servita al BVB per battere il Bayern Monaco, sconfitta in rimonta 4-2; quelle due marcature hanno permesso al giovane norvegesedi raggiungere quota 100 gol ufficiali a soltanto 20 anni. Questo classe 2000 è arrivato alla tripla cifra in carriera dopo soltanto 146 partite tra Bryne, Molde, Salisburgo, Borussia Dortmund e nazionale norvegese. Un dato che fa ancora più riflettere se si nota che né Lionel Messi né Cristiano Ronaldo erano riusciti a raggiungere questi numeri alla stessa età: alla Pulce argentina occorsero 210 partite per arrivare a 100 reti mentre il portoghese ha avuto bisogno di 301 gare per raggiungere quella cifra. Ibrahimovic è andato in tripla cifra alla gara numero 245. Lo stesso Haaland ha voluto festeggiare questo traguardo con un messaggio sui suoi profili social: "Felice di aver raggiunto i 100 gol in carriera. Pronto per i prossimi 100".

I gol di Haaland sono così ripartiti fino a questo momento: ne ha segnati 45 in 46 partite con la maglia del Borussia Dortmund, 29 in 27 con il Salisburgo, e 20 in 66 tra Molde e Bryne all'inizio della sua carriera. Per arrivare a 100 ci sono le sei reti in sette presenze con la maglia della nazionale norvegese.

Sabato in casa del Bayern Monaco nell'ennesima prova straordinaria da parte del numero 9 del Borussia: nel giro di 8′ ha infilato per due volte la porta di Manuel Neuer con due reti diverse ma da vero attaccante. Prima ha battuto il numero 1 della Germania con un tiro da fuori e poi ha concluso a porta vuota una bella azione in velocità dei gialloneri. I gol in questa stagione sono 29 in 28 partite tra Bundesliga, Champions League, Coppa di Germania e DFL-Supercup. Un cyborg.