Eriksson si ritrova davanti duemila persone in piedi per lui: si commuovono tutti

Sven Goran-Eriksson è stato ricoperto da una valanga d'affetto nelle ultime settimane. L'esperto ex allenatore svedese 75enne con un lungo passato in Italia tra Roma, Fiorentina, Sampdoria e Lazio ha annunciato di essere affetto da un male incurabile, destinato purtroppo a non lasciargli scampo. Ha scelto di non "sedersi a casa a lamentarsi della sfortuna" Svennis godendosi anche i tantissimi messaggi ricevuti. Alcuni di questi sono stati sorprendenti e hanno lasciato spiazzato il mister.

Basti pensare alla straordinaria accoglienza che Eriksson ha ricevuto durante un evento di gala in Svezia, per quella è stata la sua prima uscita pubblica alla Friends Arena di Stoccolma. Il tecnico che ha guidato anche la nazionale inglese era stato invitato per consegnare un premio, e quando è arrivato sul palco è stato travolto dalle emozioni. Tutti i presenti si sono alzati in piedi e gli hanno riservato una standing ovation da brividi, con tanti in lacrime.

Eriksson si è trovato davanti quasi 2000 persone che per circa un minuto lo hanno applaudito. Tra questi anche suoi ex calciatori e addetti ai lavori che conosce benissimo. Svennis non ha retto la commozione e ha iniziato a piangere. Dopo aver preso un fazzoletto dalla tasca, l'ex allenatore ha pronunciato poche parole: "Mi fate piangere. Grazie mille a tutti. Non credo di meritare tutto questo riconoscimento, ma grazie. È troppo. Grazie di tutto. Non ho altro da dire".

Durante la serata sono stati trasmessi alcuni messaggi per Eriksson da parte dei suoi ex giocatori. Tra questi anche John Terry e Wayne Rooney. Il primo ha dichiarato: "Tutti ti amano e voglio ringraziarti per avermi dato la possibilità di debuttare in Inghilterra molto tempo fa", mentre il secondo ha ringraziato Svennis per "tutto l'aiuto e i consigli" dimostrando di essere dispiaciuto di non poterlo "aiutare" personalmente. L'ex capitano della Svezia Tommy Soderberg ha dichiarato: "Sven è sempre stato una grande fonte di ispirazione", mentre l'ex portiere svedese Thomas Ravelli ha aggiunto: "Con il suo pensiero innovativo e un nuovo modo di giocare a calcio , ha rappresentato molto per il nostro calcio Ecco perché è davvero bello avere la possibilità di rendergli omaggio per questo."