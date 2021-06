Eriksen trattenuto in ospedale: non verrà dimesso neanche oggi

Christian Eriksen non verrà dimesso neanche oggi dall’ospedale di Copenaghen dove è ricoverato da sabato sera in seguito al malore accusato nel corso di Danimarca-Finlandia. I medici vogliono continuare ad effettuare altri esami approfonditi per cercare di individuare le ragioni che hanno portato all’arresto cardiaco.