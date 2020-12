Non è stato sportivamente parlando un anno meraviglioso per Christian Eriksen, che chiude però il suo 2020 con la gioia più bella. Perché la sua compagna Sabrina ha partorito e ha dato alla luce un altro bambino. Il calciatore dell'Inter ha postato una splendida foto della sua famiglia, con la compagna, tornata a casa dopo il parto, e i loro due bimbi.

Eriksen è diventato ancora papà

Probabilmente non avrebbe giocato nemmeno un minuto contro il Verona il danese, che ha saltato l'ultima partita del 2020 dei nerazzurri perché era volato in Danimarca per stare vicino alla moglie che stava per partorire. Il lieto evento c'è stato nei giorni scorsi, ma Eriksen non è uno di quei calciatori che vuole postare tutto subito sui social. Il fantasista ha deciso di aspettare qualche giorno per pubblicare una foto di un bel quadretto familiare, auguri.

Il futuro di Eriksen è lontano dall'Inter, il Psg lo aspetta

Ignorato quasi totalmente da Conte che gli ha concesso pochissime possibilità, davvero ha avuto uno spazio limitatissimo, il danese sa che in questa finestra di mercato andrà via dall'Inter e lascerà la Serie A. Per la seconda volta consecutiva Eriksen a gennaio cambierà squadra. Lo scorso anno, a conti fatti, ha sbagliato la scelta passando dal Tottenham e all'Inter. Ora dovrebbe passare al Paris Saint Germain, che sta per annunciare l'ingaggio di Mauricio Pochettino, ex tecnico degli Spurs che ha fatto crescere moltissimo Eriksen e che vorrebbe averlo nuovamente nella sua squadra. L'Inter potrebbe cederlo nell'ambito di uno scambio con l'argentino Paredes, che tornerebbe in Serie A dopo le esperienze con l'Empoli e la Roma.