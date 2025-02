video suggerito

Erik Lamela torna alla ribalta, gol pazzesco: può fare la storia vincendo due volte il premio Puskas L’ex romanista Erik Lamela, che a 32 anni gioca nell’AEK Atene, può fare la storia diventando il primo calciatore a vincere per due volte il premio Puskas, che la FIFA assegna al gol più bello dell’anno. Il talentuoso argentino ha messo a segno una rete pazzesca nella Super League greca. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Di Erik Lamela si erano perse un po' le tracce nel grande calcio, dopo il suo addio al Siviglia e il trasferimento all'AEK Atene nella scorsa estate. Adesso ritroviamo il 32enne attaccante argentino, che ha giocato nella Roma oltre un decennio fa, tra i papabili al premio Puskas, il riconoscimento che si assegna ogni anno al gol più bello segnato nel mondo. Ma soprattutto – qualora dovesse ottenere il riconoscimento – il ‘Coco' diventerebbe il primo calciatore nella storia a riuscirci.

La storia del premio Puskas, assegnato dalla FIFA al miglior gol dell'anno: Ronaldo lo ha vinto, Messi no

Ogni anno la FIFA – dopo la scissione col Pallone d'Oro – assegna il premio The Best al miglior giocatore della stagione, ma alla cerimonia si attribuisce anche il premio Puskas, che viene conferito tramite votazione a partire dalla stagione 2008/09. Il primo vincitore è stato Cristiano Ronaldo, grazie al gol segnato con la maglia del Manchester United contro il Porto nella gara di ritorno dei quarti di finale della Champions League.

Il premio Puskas, a differenza del premio The Best, non viene assegnato al miglior giocatore, ma al miglior gol, il che consente anche a giocatori – o giocatrici, come accaduto – meno noti di essere premiati per le loro prestazioni individuali. Nell'albo d'oro ci sono vincitori noti come Neymar o Salah, ma anche calciatori al di fuori del gotha calcistico, come Daniel Zsori dalla Romania o Mohd Faiz Subri dalla Malesia. Il che può portare anche a vicende paradossali, come la mancata vittoria di Leo Messi (che non lo ha mai portato a casa in carriera) in occasione del suo memorabile gol all'Athletic Bilbao nella finale di Coppa del Re nel 2015, quando scartò mezza squadra avversaria partendo da metà campo.

L'ultimo vincitore del Puskas è stato Alejandro Garnacho, per il suo spettacolare gol in rovesciata messo a segno con la maglia del Manchester United contro l'Everton nel novembre 2023.

Lamela può fare la storia, vincendo il Puskas per due volte: mai nessuno ci è riuscito

Erik Lamela potrebbe diventare il primo giocatore della storia a vincere due premi Puskas. Il talentuoso argentino si era già aggiudicato il riconoscimento nel 2021, per il gol segnato con una rabona contro l'Arsenal, quando giocava col Tottenham.

Qualche mese dopo si è trasferito al Siviglia, da dove la scorsa estate è passato all'AEK Atene in Grecia a parametro zero, ritrovando in spogliatoio un altro ex Premier, ovvero Anthony Martial. In questa stagione Lamela è sceso in campo 21 volte complessivamente con l'AEK, mettendo a referto 4 gol e 3 assist. La chicca che lo può candidare al Puskas l'ha realizzata domenica scorsa nel match vinto 2-1 contro il PAOK Salonicco nella Super League greca. Al 37° minuto del primo tempo, il ‘Coco' ha ricevuto il pallone direttamente da calcio d'angolo e ha deciso di calciare di prima intenzione a volo con il suo amato piede sinistro, realizzando un gran gol nel sette.

Ovviamente è prestissimo per trarre conclusioni, visto che il premio non verrà assegnato prima di gennaio dell'anno prossimo e che ci sono ancora molti gol da segnare, ma la rete di Lamela intanto avanza la sua candidatura.