Episodio clamoroso durante Fulham-Manchester City: Erling Haaland finisce in fuorigioco

Erano più di due anni che Erling Haaland non finiva in fuorigioco in una partita giocata in trasferta dal Manchester City in Premier League: l’episodio più unico che raro si è ripetuto nel match di stasera contro il Fulham.

Clamoroso a Craven Cottage: lo stadio del Fulham ha visto accadere un episodio rarissimo, che ad Erling Haaland non accadeva in trasferta addirittura dal 2023. Il bomber inarrestabile del Manchester City si è visto fischiare un fuorigioco, qualcosa che per lui è davvero inaccettabile, tanto ci tiene – e non manca di sottolinearlo – a far impazzire i difensori avversari giocando sempre sul filo dell'offside, ma mai cascandoci. L'ultima partita esterna di Premier League in cui Haaland era finito in fuorigioco era stata quella persa dal City in casa dello Sheffield United nell'agosto di due anni fa. Da allora una striscia immacolata lontano da Etihad Stadium e tantissimi gol che hanno fatto la fortuna di Pep Guardiola.

Haaland diventa il calciatore più veloce a raggiungere 100 gol segnati in Premier League

Al di là di questo piccolo dispiacere, anche stasera Haaland ha banchettato a suon di gol, realizzando la rete con cui il City ha aperto le marcature contro il Fulham al 17′. Un gol che ha permesso al 25enne norvegese di stabilire un record pazzesco. L'ex Dortmund, che non aveva segnato nulla nelle due partite precedenti, è diventato il giocatore più veloce a entrare nel club dei 100 gol realizzati in Premier League. A lui sono bastate solo 111 partite per raggiungere questo traguardo, ovvero 13 in meno di quello che adesso è il secondo in questa classifica, Alan Shearer, che ci era arrivato alla gara numero 124. Seguono Kane (141 match per fare il 100simo gol in Premier), Aguero (147) ed Henry (160).

Anche quest'anno il bottino di Haaland è mostruoso: il norvegese ha segnato finora 20 gol in 19 partite in tutte le competizioni, di cui 15 (in 14 match) in Premier. La sua prestazione in casa del Fulham lo ha visto mettere a tabellino anche due assist nel pirotecnico 5-4 con cui il City ha vinto a Londra.

Un match che la squadra di Guardiola ha rischiato di buttare alle ortiche, visto che si è fatta recuperare da 5-1. Dal 57′ i padroni di casa hanno segnato tre reti (di cui delle dell'ex milanista Chukwueze, scatenato dopo essere entrato in campo all'inizio del secondo tempo). Con questo successo, il City si porta a soli due punti dall'Arsenal capolista, che ancora deve giocare mercoledì sera in casa col Brentford.