Emre Can segna il gol da centrocampo più brutto della storia: la sequenza di errori è comica Nella partita di Coppa di Germania tra Bochum e Borussia Dortmund al termine di una sequela infinita di errori l’ex juventino Emre Can ha siglato uno dei gol da centrocampo più brutti della storia del calcio.

A cura di Michele Mazzeo

Il Borussia Dortmund batte 2-1 il Bochum in trasferta e si qualifica ai quarti di finale della Coppa di Germania 2023 e lo fa grazie anche a quello che può tranquillamente essere considerato il gol da centrocampo più brutto della storia. Già, perché la rete che ha portato in vantaggio i gialloneri segnata dall'ex juventino Emre Can arriva alla fine di una sequela di errori incredibili con un tiro che di certo non verrà ricordato per la grande capacità balistica del centrocampista tedesco.

Il tutto succede all'ultimo minuto del primo tempo quando il portiere del Bochum Riemann esce dalla propria area di rigore vicino alla linea della rimessa laterale per anticipare un calciatore del Borussia Dortmund servito in profondità. Il rinvio è pessimo e finisce sui piedi di Emre Can che sbaglia il primo controllo e sul rimbalzo in precario equilibrio va alla conclusione cercando di trovare la porta sguarnita. Il tiro non è per nulla potente, tant'è che il pallone calciato dal 29enne effettua il primo rimbalzo sul terreno di gioco almeno dieci metri fuori dall'area di rigore dei padroni di casa. Sulla traiettoria c'è il difensore del Bochum Ordets che sembra poter facilmente intervenire per frenare la corsa della palla ma viene ingannato dal rimbalzo con il suo intervento acrobatico che va a vuoto. Gli errori però non sono ancora finiti.

A quel punto infatti il pallone continua a rotolare lentamente verso la porta sguarnita. La velocità ridotta con cui viaggia la sfera sembra offrire un'altra chance al Bochum con il portiere Reiman che rientrando di corsa tra i pali sembra poter raggiungerla prima che questa oltrepassi la linea. Il passo dell'estremo difensore è però lento e goffo e non gli consente dunque di fermare quel pallone calciato in malo modo da Emre Can. A quel punto l'ex centrocampista della Juventus può esultare per quello che, senza ombra di dubbio, rientra a pieno titolo tra i gol siglati da centrocampo più brutti di sempre. Un gol però che, al di là dell'estetica, ha un peso specifico importante nell'economia del match che fino a quel momento era bloccato sullo 0-0 iniziale. E anche se non sarà la rete della vittoria (in avvio di ripresa arriverà il pareggio di Stoger seguito poi dal gol del definitivo 2-1 segnato da Marko Reus) quella realizzata da Emre Can si è comunque ritagliata un suo spazio nella storia del calcio tedesco.