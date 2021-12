Empoli spettacolare, 3-1 all’Udinese nel segno di Bajrami e Pinamonti L’Empoli batte in rimonta 3-1 l’Udinese e aggancia il Verona al decimo posto della classifica della Serie A. Bajrami protagonista con gol e assist.

A cura di Alessio Morra

L'Empoli batte anche l'Udinese e aggancia il Verona al 10° posto. In rimonta la squadra di Andreazzoli si impone in uno dei posticipi del lunedì della 16a giornata di Serie A. Allo spagnolo Deulofeu hanno risposto nella ripresa Stojanovic, Bajrami e Pinamonti.

La squadra di casa parte molto bene, Cutrone è ispirato, ci prova due volte, ma Silvestri c'è. L'Udinese si difende bene e in contropiede trova il gol dell'1-0, Deulofeu riceve e da buona posizione con uno splendido diagonale alto fredda Vicario. Sbanda un po' l'Empoli ma non perde la trebisonda e determinante e anche il portiere azzurro, sempre attento e bravo due volte a negare il raddoppio all'Udinese.

Nel secondo tempo l'Empoli entra in campo trasformato e trova subito il gol del pareggio con Stojanovic che con una splendida conclusione insacca. La partita gira in quel momento. La squadra di Gotti si fa vedere, ma Beto è lontano parente dalla versione deluxe di giovedì scorso e il solo Success non riesce a scardinare la difesa dell'Empoli che trova a metà ripresa il gol del sorpasso, firmato da Bajrami, il migliore in campo. Il talento svizzero non lascia scampo a Silvestri, firma l'ennesimo gol con la maglia azzurra e poi serve un assist splendido a Pinamonti che al minuto 77 fissa il punteggio sul 3-1.

L'Udinese nel finale attacca, ma Vicario è molto bravo, e almeno in altre due occasioni dice di no ai giocatori bianconeri. L'Empoli ottiene un altro successo, il secondo consecutivo in casa dopo quello con la Fiorentina, sale a 23 punti, supera il Sassuolo e riprende il Verona, e non è troppo lontano dalla Juventus quinta con 27 punti. L'Udinese resta nella zona calda, ma mantiene un buon margine sul Genoa.