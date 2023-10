Emesso un mandato d’arresto per Sturridge: non ha versato la ricompensa per il ritrovamento del cane Il tribunale di Los Angeles ha emesso un mandato d’arresto nei confronti di Daniel Sturridge, ex giocatore del Liverpool. Non ha pagato la ricompensa promessa.

A cura di Ada Cotugno

Il Tribunale di Los Angeles ha emesso un mandato d'arresto nei confronti di Daniel Sturridge. L'ex giocatore inglese, ritiratosi ufficialmente lo scorso agosto per vestire i panni di opinionista a SkySports, si sarebbe messo nei guai per un reato che risale al dicembre 2021: un giudice statunitense lo aveva condannato per non aver pagato la ricompensa che aveva promesso a chi trovava il suo cane.

La vicenda è già ben nota. Nel 2020 L'inglese aveva pubblicato un annuncio dopo aver perso il suo cane Lucci, un volpino di Pomerania che si era allontanato dalla sua abitazione. E per chiunque lo avesse trovato era stata offerta una ricompensa da 30 mila dollari che in realtà non è stata mai versata.

Sturridge fotografato insieme al suo cane Lucci

A trovare il cane era stato Foster Washington, un rapper noto come Killa Fame che però non ha mai visto un centesimo da Sturridge. Il cantante gli aveva fatto causa, vincendo un anno più tardi in seguito a una sentenza in contumacia poiché l'ex attaccante non aveva risposto alla denuncia presentata dall'americano.

"Per me, è una questione di principio. Mi ha promesso i soldi. È una somma considerevole che potrebbe cambiare la vita della mia famiglia", ha detto il rapper al DailyMail che ha riportato la notizia, aggiungendo anche di aver speso più di 10.000 dollari in spese legali. "Pagheremo qualsiasi cosa per il cane. Chiunque riporti indietro il mio cane, 20mila, 30mila, qualunque cosa", aveva detto l'ex giocatore al momento della sparizione del suo piccolo amico Lucci.

Neanche l'intervento della legge è servito per porre fine alla situazione: l'inglese era stato richiamato in tribunale un mese fa per rispondere ad alcune domande relative allo stato delle sue finanze, ma ha deciso di non presentarsi. Per questo per lui è scattato un mandato d'arresto nei suoi confronti ed è stata fissata una nuova udienza per il prossimo 30 novembre.