Non pagò la ricompensa per il ritrovamento del suo cane, condannato ex attaccante del Liverpool L’ex attaccante del Liverpool è stato condannato da un giudice di Los Angeles, perché non ha pagato la ricompensa che aveva promesso a chi trovava il suo cane.

A cura di Alessio Morra

Nelle ultime stagioni Daniel Sturridge non ne ha combinata una buona e adesso l'ex attaccante del Liverpool è stato condannato da un giudice di Los Angeles, che ha ordinato al calciatore di pagare la ricompensa pattuita a chid ue anni fa ritrovò il suo cane.

Torna sulle prime pagine Sturridge che dovrà pagare i 30 mila dollari di ricompensa che aveva promesso a chi gli avesse restituito il suo cane, che era stato rubata dalla sua abitazione in California. Lucci, un volpino di Pomerania, era stato ritrovato da un rapper, Foster Washington più noto come Killa Fame, che però dove aver riconsegnato il cane non aveva ricevuto la ricompensa. E a quel punto il rapper ha deciso di ricorrere a vie legali.

Il giudice gli ha dato ragione. Perché Sturridge sui suoi profili social, dopo la scomparsa del suo cane, aveva lanciato un appello e aveva scritto: "pago qualsiasi cifra a chi me lo riporterà indietro, 20 mila, 30 mila dollari". Dopo meno di due giorni, che saranno stati pesantissimi per il calciatore, Lucci è tornato a casa, dopo che proprio il rapper aveva postato una foto su Twitter e aveva chiesto all'ex Reds se quel cane fosse il suo. Il lieto fine c'è stato, ma i soldi non sono arrivati e così è partita la denuncia.

Killa Fame ha vinto la causa e dopo la decisione del giudice di Los Angeles ha detto: "Sono entusiasta, ho combattuto questo caso per oltre un anno, non ci posso credere che sia finita. Quando avevo trovato il cane, avevo pensato che la mia vita sarebbe andata meglio".

Sturridge è ancora giovane, ha 32 anni, ma il meglio sempre abbondantemente alle spalle. Ha giocato con Manchester City, Chelsea e Liverpool, ma dopo essere stato squalificato per sei settimane dalla FA, ha giocato in Turchia prima di volare negli Stati Uniti e poi al Perth Glory.