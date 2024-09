Edu Vargas senza scrupoli, segna dopo il crollo improvviso del portiere: antisportività pura

video suggerito

Eduardo Vargas, vecchia conoscenza della Serie A, è finito nell'occhio del ciclone nelle ultime ore. L'ex attaccante del Napoli infatti nella partita tra il suo Cile e la Bolivia, valida per le qualificazioni ai Mondiali, ha segnato un gol anti-sportivo, approfittando di un infortunio del portiere avversario. Una situazione che ha scatenato un parapiglia in campo, con i boliviani inferociti.

Vargas approfitta dell'infortunio del portiere e segna, gol anti-sportivo in Cile-Bolivia

I biancoverdi infatti si aspettavano un comportamento molto diverso e improntato al fair-play da parte di Vargas, che invece ha approfittato dello sfortunato ko di Carlos Lampe. Quest'ultimo nel finale del primo tempo e sul punteggio di 0-1 a favore della Bolivia stava per ricevere un innocuo retropassaggio, quando dopo aver controllato il pallone, è letteralmente crollato sul terreno di gioco dolorante.

L'attaccante cileno, in fase di pressing si è fiondato sulla sfera e dopo essersene impossessato, con il portiere avversario steso a terra, si è involato verso la porta della Bolivia segnando il più facile dei gol. Edu Vargas è stato subito raggiunto dai giocatori boliviani che si sono lamentati a gran voce per il suo gesto scorretto: avrebbero voluto che la punta, come fece Paolo Di Canio in Premier anni fa, non approfittasse dell'infortunio del portiere.

Parapiglia in campo tra Cile e Bolivia dopo il gol di Edu Vargas

Per qualche minuto in campo c'è stato un clima da far west con l'arbitro che a fatica è riuscito a riportare la situazione alla normalità, evitando anche una sorta di caccia all'uomo verso Vargas. Quest'ultimo anche con il linguaggio del corpo ha spiegato di non credere all'infortunio del numero uno della Bolivia, e di non aver fatto niente di male.

L'infortunio del portiere della Bolivia è grave

Nel frattempo il povero Lampe è stato costretto alla sostituzione dopo che le cure in campo si sono rivelate inutili. In un comunicato ufficiale, la Bolivia ha sottolineato la gravità dell'infortunio del ragazzo che ha riportato la rottura del tendine d'Achille e sarà costretto a diversi mesi di stop.

La Bolivia nonostante l'episodio, con il passare dei minuti, si è rimessa a giocare e infine è riuscita anche a trionfare 2-1 togliendosi una bella soddisfazione. Una bella reazione ad un gol segnato in circostanze molto particolari. Infatti per il regolamento, la rete di Vargas è assolutamente regolare, ma dal punto di vista etico e sportivo, l'attaccante avrebbe potuto senza dubbio comportarsi in un altro modo.