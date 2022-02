Ederson passeggia palla al piede a centrocampo: scene di Manchester City stradominante Il Manchester City è un rullo compressore in Premier League e al portiere Ederson può capitare di annoiarsi durante una vittoria per 4-0, come quella andata in scena sabato contro il Norwich. Allora cosa c’è di meglio di una gita fuori porta…

A cura di Paolo Fiorenza

Il Manchester City passeggia in casa del Norwich e continua la sua marcia inarrestabile in Premier League, dove comanda con 12 punti di vantaggio sul Liverpool, che peraltro ha due partite in meno. Per dare un'idea del dominio assoluto degli uomini di Pep Guardiola, bisogna tornare al 30 ottobre scorso, giorno dell'ultima sconfitta in campionato degli Sky Blues. Dopo lo 0-2 incassato all'Etihad Stadium dal Crystal Palace, il City ha portato a casa 14 vittorie e un pareggio nelle ultime 15 partite: un ritmo mostruoso impossibile da reggere per chiunque.

Le statistiche dell'ultima vittoria di sabato contro il Norwich sono imbarazzanti: possesso palla del 72%, 707 passaggi totali contro i 281 dei padroni di casa, e poi ancora percentuale di passaggi riusciti, numero di tiri, calci d'angolo. È stata una prova di forza che non ha lasciato scampo ai Canarini, con Sterling che si è portato a casa il pallone grazie alla sua tripletta e Foden che ha completato il 4-0 finale.

La superiorità del City è stata tale, che il portiere Ederson – evidentemente annoiato per il pomeriggio trascorso a Carrow Road, con solo tre parate effettuate – ha deciso di farsi una bella passeggiata palla al piede fin quasi a metà campo. Non una novità per il 28enne brasiliano, che con la sfera tra i piedi ci sa fare parecchio e si disimpegna sempre bene quando chiamato a calciare, facendone il numero uno ideale per Guardiola.

È accaduto al 58′, quando la sua squadra era già avanti 2-0. Ederson ha gigioneggiato un po' sulla propria trequarti e poi ha passato il pallone a Foden, prima di tornarsene tranquillamente tra i pali. Nel match contro il Norwich sono stati ben 40 i tocchi di palla del portiere del City, che l'ha passata col 90% di precisione: visto che buona parte sono lanci fatti col mirino, la percentuale è elevatissima. Se poi pensate che un portiere debba soprattutto parare, beh, la difesa degli Sky Blues è la migliore di tutta la Premier, con solo 14 gol subiti in 25 partite…