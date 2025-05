video suggerito

Ecco il "fallo più violento nella storia del calcio": è il cartellino rosso più meritato di sempre "Entrata criminale", così è stato definito il tackle di Joider Micolta dell'America de Cali che ha letteralmente abbattuto l'attaccante del Junior de Barranquilla, Guillermo Paiva.

Il fallo commesso da Joider Micolta dell'America de Cali è stato già ribattezzato il più violento della storia del calcio. "Entrata criminale", così hanno definito i media colombiani quell'intervento sconsiderato, per il quale l'attaccante del Junior de Barranquilla, Guillermo Paiva, ha rischiato di veder conclusa la carriera in maniera drammatica. La sequenza video spiega bene perché e quanto sia stato cruento il tackle: l'avversario lo ha colpito alle spalle col piede a martello, impattando con la suola all'altezza della caviglia.

Le immagini sono state a tal punto tremende da far venire la pelle d'oca: l'articolazione s'è piegata in maniera innaturale, il piede quasi sembrava essersi staccato dal resto della gamba. L'urlo di dolore emesso da Paiva è stato impressionante: era a terra, con la testa tra le mani e gli occhi serrati, si dimenava lasciando presagire gli fosse successo qualcosa di irrimediabile.

La partita era quasi finita quando s'è verificata quella scivolata killer che Micolta ha effettuato nel tentativo di recuperare palla o, nella peggiore delle ipotesi, di limitarne al massimo, con le buone e le cattive maniere, la possibilità di lasciar partire l'azione. Non ha badato alle conseguenze della sua azione, in quel momento ha solo pensato di "cacciare" il rivale per neutralizzarlo… lo ha fatto rifilandogli un brutto pestone sul quella "zona sensibile" vicina al tendine d'Achille. Il giocatore dell'America de Cali ha preso un cartellino rosso "meritato" e dovrebbe essere fermato per almeno due giornate. Quanto a Paiva, ha cercato anche di non arrendersi e quando s'è rialzato ha voluto vedere se fosse ancora in grado di camminare.

È riuscito a fare solo pochi passi poi s'è lasciato cadere perché distrutto dalla sofferenza. Ne era talmente sopraffatto da non riuscire nemmeno a uscire dal campo: giaceva sul rettangolo verde, ha avuto dell'intervento dello staff medico per essere portato via dal campo.

L'esito degli esami diagnostici svolti sul calciatore del Junior de Barranquilla per fortuna s'è rivelato meno grave di quanto di pensasse: non sono state rilevate fratture o lesioni alla caviglia, nemmeno il tendine d'Achille presentava lacerazioni. In base al referto medico ufficiale Paiva ha riportato una "distorsione traumatica" con interessamento dei legamenti. Il suo club non ha chiarito quanto tempo ci vorrà per il recupero, spiegando che servirà ancora attendere qualche giorno prima di stilare una tabella di riabilitazione e un programma di lavoro per il ritorno in squadra.