È morto Fabian O’Neill, aveva 49 anni: ha giocato con Cagliari e Juventus

A cura di Alessio Morra

All'età di 49 anni è morto Fabian O'Neill. L'ex calciatore di Cagliari e Juventus è venuto a mancare all'ospedale di Montevideo, dov'era stato ricoverato in terapia intensiva nei giorni scorsi. O'Neill non ce l'ha fatta ed è venuto a mancare dopo una lunga lotta contro l'alcolismo. Negli ultimi anni l'ex numero 10 ha avuto tanti problemi di salute. Ha sofferto di cirrosi epatica, dovuta all'abuso di alcol. La figlia in passato disse che al padre serviva un trapianto di fegato.

