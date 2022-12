Fabian O’Neill ricoverato in gravi condizioni: l’ex Cagliari e Juventus è in terapia intensiva Brutte notizie dall’Uruguay: Fabian O’Neill ricoverato in gravi condizioni in un ospedale di Montevideo.

A cura di Vito Lamorte

Brutte notizie arrivano dall’Uruguay. Fabian O’Neill è ricoverato in terapia intensiva. A riportare la notizia è Sebas Giovinelli, giornalista del quotidiano uruguaiano Subrayado. Il fantasista uruguaiano, che in Italia ha vestito le maglie di Cagliari, Juventus e Perugia è ricoverato nella struttura Medica Uruguaya di Montevideo.

Secondo quanto riportato dal giornale Ovación, che avrebbe avuti contatti con fonti vicine alla sua famiglia, il giocatore rimane ricoverato in coma.

Non è la prima volta che l'ex calciatore viene ricoverato, già nel 2020 era stato ricoverato alla Medica Uruguaya con una grave patologia al fegato e una seria infezione alle vie urinarie. Dopo quel ricovero ha raccontato in un'intervista a Teledoce di avere smesso di bere alcolici, dipendenza con cui aveva sempre avuto problemi.

Alla trasmissione "Polideportivo" O'Neill fece riferimento alla sua situazione e all'apporto fondamentale della sua famiglia per vincere questa battaglia: "Sono un altro O'Neill, mi sento molto meglio. Sto al 70%, nulla a che vedere con quello che mi accadeva prima. Sto con la mia famiglia e cerco di stare il più possibile con chi mi vuole bene. Fu mio figlio con un amico mi hanno portato in questa clinica e da tre mesi mi sento molto meglio".

O'Neill arrivò un Italia nel novembre del 1995 al Cagliari e con la casacca rossoblù ha giocato per cinque stagioni consecutive, quattro in serie A e una in Serie B, mettendo a referto 120 presenze e 12 gol.

Nell'estate del 2000 si trasferì alla Juventus, che lo acquistò per 18 miliardi di lire più il prestito di Raffaele Ametrano: a Torino le cose non vanno bene e nel gennaio del 2002 venne ceduto al Perugia nella trattativa che porta Davide Baiocco in bianconero. In Umbria le cose non vanno meglio: va in campo in 9 occasioni e segna un solo gol.

Al termine dell'annata rescinde il contratto che lo legava a Grifone e fa ritorno al Cagliari, che era retrocesso in Serie B. La sua seconda esperienza in Sardegna durò pochissimo: O'Neill non scese mai scendere in campo e decise di tornare in Uruguay. La sua carriera si è chiusa nel 2003, all'età di 29 anni, tra i rimpianti di chi lo aveva visto giocare al suo massimo e per una parentesi conclusasi troppo presto.