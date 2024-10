video suggerito

È morto a 34 anni il portiere Gonzalo Gómez: grave lutto nel calcio spagnolo È morto a 34 anni il portiere Gonzalo Gómez, grave lutto per il calcio spagnolo. La Federación Riojana de Fútbol ha annunciato così la scomparsa del calciatore: “Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Grave lutto per il calcio spagnolo. È morto a 34 anni Gonzalo Gómez, ex portiere del Logroñés, Calahorra e Náxara a causa di una grave malattia che lo aveva colpito da tempo.

Il calciatore era ricoverato da diversi giorni in ospedale in condizioni critiche dopo che la sua situazione era peggiorata nelle ultime settimane. Per ragioni di privacy non è stata precisata la causa esatta della morte.

La Federación Riojana de Fútbol ha annunciato così la scomparsa del giovane portiere: "Il calcio della Rioja è in lutto per la morte del portiere Gonzalo Gómez all'età di 34 anni. Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici di Gonzalo e a tutte le famiglie calcistiche nelle quali ha sviluppato la sua carriera".

L'apice da calciatore professionista lo aveva conosciuto con l'SD Logroñés e il Calahorra, squadre in cui ha giocato nella Segunda B, storicamente conosciuta come Terza Divisione o ora come Prima RFEF. Dopo il ritiro dal calcio professionistico, si è dedicato alla preparazione e all'allenamento dei portieri.

Gonzalo Gomez da tempo soffriva di una grave malattia

Gonzalo Gomez aveva mosso i primi passi nelle giovanili Club Atlético Central a Siviglia e ha pubblicato un comunicato ufficiale in ricordo dell'ex calciatore: "Ci riuniamo come una grande famiglia, ricordando che anche nei momenti più bui, c'è sempre una luce che ci guida. Il nostro giocatore sarà sempre nel cuore del Club Atlético Central, il suo spirito ci accompagnerà in ogni partita, in ogni allenamento, e in ogni momento di impegno condiviso. Possa il suo ricordo ispirarci ad andare avanti, uniti e forti, sapendo che ogni passo che facciamo insieme ci rende più grandi, come persone e come squadra".

