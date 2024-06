video suggerito

È morta Donna Celeste Arantes, la mamma di Pelé: aveva 101 anni, era ricoverata per problemi di salute L’anziana madre di Pelé è morta in ospedale all’età di 101 anni. Non si conoscono i reali motivi del decesso. Aveva avuto Pelé da giovanissima, all’età di 17 anni, con cui ha avuto sempre un rapporto molto intenso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

A diciotto mesi dalla scomparsa di Pelé, Donna Celeste Arantes è morta nella sua Santos, a 101 anni, dopo essere stata ricoverata in ospedale. Ad annunciare la tristissima notizia è stato il nipote Kely Nascimento che ha scritto il proprio cordoglio e dolore sui social. Donna Celeste si trovava in ospedale da circa otto giorni per problemi di salute ma le cause del decesso non sono state ancora dichiarate.

"Ciao nonna riposa in pace". Con questo semplice saluto, carico di estremo dolore, uno dei nipoti di Donna Celeste ha confermato la dipartita dell'anziana signora, classe 1923, che era sopravvissuta alla morte del figlio, Pelé avvenuta solamente un anno e mezzo prima. Il triste evento è stato poi confermato, sempre sui social anche dal figlio del campione mondiale del calcio, Edinho mentre dal Santos FC sono arrivati subito altri mesaggi di cordoglio.

Al momento la sua famiglia non ha fornito i dettagli sulla causa della morte. Donna Celeste, come era conosciuta in Brasile, nacque nel 1923 a Três Corações, città nello stato sud-orientale del Minas Gerais, dove all'età di soli 17 anni diede alla luce Edson Arantes do Nascimento, detto Pelé. Secondo i media brasiliani, tra cui Rete Globo, le condizioni di salute erano peggiorate negli ultimi tempi tanto che la donna era ricoverata in ospedale da più di una settimana. Tuttavia, al momento, la famiglia non ha fornito alcun dettaglio sulle reali cause della morte.

L'omaggio di Pelé all'anziana madre durante la Coppa del Mondo in Qatar

O Rei la madre erano da sempre molto uniti. Non mancano centinaia di foto che li ritraggono insieme a testimonianza del loro rapporto molto intenso. Che non era venuto meno con gli anni, anzi si era ancor più rafforzato. Poco prima di morire, Pelé, all'età di 82 anni, aveva anche voluto rendere omaggio al centesimo compleanno della madre, che era scoccato il 20 novembre 2022, lo stesso giorno di apertura della Coppa del Mondo in Qatar.