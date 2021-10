“È irreale”: Alphonso Davies sfida le leggi della fisica e segna un gol impossibile col Canada Alphonso Davies è uno dei migliori giocatori al mondo nati nel 2000 e non perde occasione per dimostrarlo: il terzino sinistro del Bayern Monaco stanotte ha messo a segno un gol incredibile durante il match di qualificazioni mondiali tra il suo Canada e Panama. Velocità e talento allo stato puro.

A cura di Paolo Fiorenza

Alphonso Davies deve ancora compiere 21 anni – lo farà il prossimo 2 novembre – ma è già ritenuto uno dei migliori terzini sinistri al mondo: velocità supersonica e piede mancino educato convinsero nel gennaio del 2019 il Bayern Monaco a pagare ai Vancouver Whitecaps una cifra che stabilì il record di prezzo incassato da un club della Major League Soccer per la cessione di un proprio giocatore. Investimento fruttoso a dire poco, visto che quell'imberbe teenager oggi vale 70 milioni, secondo la valutazione di Transfermarkt.

Davies se lo gode anche il Canada, col quale stanotte è stato impegnato nel match valido per le qualificazioni mondiali contro Panama. A Toronto i padroni di casa si sono imposti per 4-1 ed ora sono al terzo posto nel girone dietro Messico e Stati Uniti. Nel secondo tempo, sul punteggio di 1-1, gli spettatori del BMO Field si sono strofinati gli occhi per essere sicuri che quello cui avevano appena assistito fosse accaduto davvero, mentre i telecronisti impazzivano nel rivedere i replay: la rete messa a segno da Alphonso Davies sfida le leggi dello spazio/tempo e mette in mostra ancora una volta le straordinarie doti di velocista del ragazzo nato in un campo profughi in Ghana, dove i suoi genitori si erano rifugiati a causa della guerra civile scoppiata in Liberia.

Il Canada, che lo ha accolto all'età di 5 anni assieme alla sua famiglia, gli ha dato la possibilità di diventare quello che è oggi: un alieno che parte decine di metri dietro il difensore del Panama, recupera con una magia un pallone ormai perso in fallo laterale, si invola verso la porta avversaria, entra in area in dribbling e poi fa secco il portiere con un preciso sinistro. Davies è "irreale", "supersonico", insomma è semplicemente uno dei migliori giocatori al mondo nati nel 2000. Ed è anche versatile, visto che il CT canadese Herdman lo ha schierato in attacco nel match giocato a Toronto. Al Bayern sanno decisamente come spendere i loro soldi.