José Mourinho non si smentisce mai. Un personaggio vero, che sa come far parlare di sé. Il suo arrivo alla Roma è stato un fulmine a ciel sereno per tutto il calcio italiano e ha rianimato una piazza che ha vissuto la solita annata confusa, terminata senza la qualificazione alla Champions League e con l'eliminazione in semifinale di Europa League per mano del Manchester United. Nella Capitale, almeno sulla sponda giallorossa, l'arrivo dello Special One ha creato grandissimo entusiasmo che non è mai calato dall'annuncio dello scorso 4 maggio a oggi: Mou è sbarcato in Italia venerdì scorso e dovrà osservare la quarantena per cinque giorni, visto che era stato nel Regno Unito prima di trasferirsi a Roma, ma all'aeroporto di Ciampino c'erano tanti tifosi ad attenderlo e a salutarlo. Lo stesso è accaduto anche a Trigoria, dove Mou sta trascorrendo il suo periodo di isolamento prima della presentazione ufficiale, che è stata fissata per giovedì 8 luglio alle ore 13:30.

Oggi è ufficialmente iniziata la stagione della Roma con i primi test fisici dei calciatori ma il mister giallorosso si è fatto notare per un comportamento alquanto insolito per uno sempre attento come lui: Mourinho è stato ripreso mentre si aggirava per il centro sportivo a bordo di una vespa e subito il collegamento è stato con il disegno che dai giorni successivi al suo annuncio è apparso sul muro di una casa nel quartiere di Testaccio. Accanto al motociclo c'era una di quelle macchinette che si usano quando si gioca a golf ma non è chiaro se fosse una troupe che riprendeva ciò che stava accadendo o se fosse lì per caso.

Sembrava impossibile riprodurre l'immagine del murales dell'artista Harry Greb ma Mou lo ha fatto in maniera eccellente e il video è diventato virale in pochissimi minuti. José Mourinho è uno dei tecnici più attenti alla comunicazione, in ogni suo aspetto, e anche questa volta ha centrato il suo obiettivo.