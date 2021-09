È crisi Juve, allo Stadium l’impietoso coro dei tifosi del Milan: “Tornerete in Serie B” La Juventus non è riuscita a trovare la prima vittoria della stagione in Serie A, pareggiando 1-1 contro il Milan. I bianconeri illusi da Morata, sono stati raggiunti da Rebic nel secondo tempo. Impietosa la classifica della squadra di Allegri, terzultima. Ecco allora il coro provocatorio dei tifosi ospiti.

A cura di Marco Beltrami

Due punti in 4 giornate, zero vittorie e terzultimo posto in classifica alla pari con il Cagliari. Basta questo per fotografare il momento della Juventus, che non è riuscita a trovare il primo squillo stagionale contro il Milan, bravo a rispondere con Rebic al gol iniziale di Morata. Momento difficile per la formazione di Allegri che nel finale ha incassato anche lo sfottò dei tifosi ospiti, con un coro che ha fatto riferimento alla difficile graduatoria degli avversari.

Un coro inequivocabile si è alzato dal settore occupato dai sostenitori del Milan dopo il fischio finale di Juventus-Milan 1-1. "Tornerete in Serie B" hanno cantato a più riprese, in sottofondo durante l'intervista di DAZN di capitan Romagnoli, i tifosi rossoneri soddisfatti del pareggio e della prestazione dei giocatori di Pioli e pronti ad infierire con gli avversari, che come accaduto contro Udinese e Napoli, hanno gettato alle ortiche il vantaggio iniziale, rimandando ancora una volta l'appuntamento con la vittoria. Un punto che non smuove la classifica della Juventus, addirittura terzultima, alla pari con il Cagliari a quota 2 e davanti solo alla Salernitana, ancora senza punti.

Il momento della Juventus è assolutamente complicato e anche il successo in casa del Malmo in Champions non ha quanto pare cambiato le cose in campionato. La squadra di Allegri non è riuscita a capitalizzare la rete di Morata, cedendo poi alla lunga, con Rebic che ha approfittato di una dormita difensiva. Problemi anche di tenuta mentale per una Juventus che dopo aver accusato il colpo ha rischiato anche di capitolare, salvata solo da Szczesny superlativo su Kalulu. E c'è un dato che è impietoso: la Juventus non vinceva nessuna delle prime 4 partite di Serie A dal 1942/43 (in precedenza era accaduto nel 1961/62, 1955/56)