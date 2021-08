Dzeko all’Inter: accordo trovato anche con la Roma, ma è giallo sull’arrivo a Milano Inter e Roma hanno trovato l’accordo per il trasferimento di Edin Dzeko in nerazzurro. Il centravanti bosniaco sarà il sostituto di Romelu Lukaku diretto al Chelsea. L’unico nodo ancora da sciogliere riguarda il quando l’attaccante 35enne potrà recarsi a Milano per effettuare le visite mediche, firmare il contratto biennale e cominciare ufficialmente la sua avventura alla corte di Simone Inzaghi.

A cura di Michele Mazzeo

Edin Dzeko sarà il nuovo centravanti dell'Inter di Simone Inzaghi. Il bosniaco in arrivo dalla Roma andrà a sostituire il belga Romelu Lukaku che lascia i nerazzurri per accasarsi al Chelsea. Dopo aver trovato l'accordo con l'entourage del calciatore infatti la dirigenza della società meneghina ha raggiunto anche l'intesa con i giallorossi per la modalità di trasferimento. Adesso resta da definire soltanto quando Dzeko potrà sbarcare a Milano per effettuare le visite mediche di routine, firmare il suo nuovo contratto e iniziare la sua nuova avventura in nerazzurro.

Dzeko all'Inter: accordo sull'ingaggio. Quanto incassa la Roma

Il bosniaco si legherà all'Inter per due anni e percepirà un ingaggio annuale netto che si aggirerà intorno ai 5,5 milioni di euro. Il trasferimento sarà a titolo definitivo con la Roma che incasserà circa due milioni di euro (il valore a bilancio del bosniaco) ed eviterà dunque la minusvalenza. Sembra dunque che dopo un corteggiamento durato diversi anni finalmente le strade di Edin Dzeko e dell'Inter sia destinate ad incrociarsi.

È giallo sulle visite mediche: l'Inter ha fretta, la Roma prende tempo

Per dichiarare conclusa l'operazione manca però un piccolo dettaglio, l'unico sul quale al momento le due società non hanno ancora trovato l'accordo. La Roma infatti vorrebbe ufficializzare la cessione del bosniaco soltanto dopo aver trovato il suo sostituto (continui i colloqui con il Chelsea per Tammy Abraham). L'Inter invece vorrebbe che Edin Dzeko possa essere già domani a Milano per effettuare le visite mediche (allo scopo di rendere meno amara l'ufficialità dell'addio di Romelu Lukaku ai tifosi). L'agente del calciatore Lucci sta mediando affinché si trovi un accordo anche su quest'ultimo punto che però non sembra mettere in discussione il trasferimento del 35enne di Sarajevo alla corte di Simone Inzaghi.