“Dzeko al posto di Lukaku? Punterei su un altro nome”: Adani bacchetta l’Inter e svela il retroscena Daniele Adani, ex difensore dell’Inter e ex opinionista di Sky, nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport ha attaccato la dirigenza interista sulla questione Lukaku e sui nomi dei sostituti del belga fatti in questi giorni: “Mi sembra che la priorità di tutti i componenti dei piani alti di Viale Liberazione sia stata scaricarsi le colpe per la cessione di Romelu, più che pensare a come sostituirlo al meglio”.

A cura di Vito Lamorte

L'Inter sta vivendo un momento particolarmente difficile a livello economico e per questo motivo nella sessione estiva di mercato sono partiti Achraf Hakimi, direzione PSG, e Romelu Lukaku, che nelle prossime ore dovrebbe diventare un calciatore del Chelsea. Il club nerazzurro aveva pianificato solo l'uscita del laterale marocchino e la richiesta di cessione da parte di Big Rom ha creato diversi problemi ai dirigenti della squadra campione d'Italia, che si stanno muovendo per rimpiazzare il numero 9. "Quando non ci sono soldi, l’unica alternativa è avere idee. Mi sembra che la priorità di tutti i componenti dei piani alti di Viale Liberazione sia stata scaricarsi le colpe per la cessione di Romelu, più che pensare a come sostituirlo al meglio": queste le parole di Daniele Adani in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. L'ex opinionista di Sky ha attaccato la dirigenza interista sulla questione Lukaku e ha fatto riferimento all'impreparazione che ha mostrato il club in un momento così delicato.

L'ex difensore nerazzurro non è convinto dalla scelta di affidarsi a Edin Dzeko, uno dei nomi più accreditati per sostituire Lukaku e nel mirino del club meneghino da diverse stagioni: "Innanzitutto il percorso con cui si è arrivati a lui. La mia impressione è che l’area tecnica dell’Inter si sia trovata completamente impreparata alla partenza di Lukaku e con il centravanti della Roma abbia fatto una scelta di comodo, quella più a portata di mano. Non la più logica o la migliore, anche con un budget ridotto. Lo dico con tutto il rispetto per Dzeko, che è un campione, ma ha 35 anni. Può essere considerato ancora un titolare, non un investimento da società che pensa al futuro e di questo dovranno rispondere i dirigenti. Purtroppo c’è ancora il pregiudizio che un ragazzo di 20 anni non possa reggere l’impatto con San Siro, ma quanti anni aveva Icardi quando arrivò all’Inter?".

Infine Adani ha fatto un nome per sostituire il centravanti della nazionale belga: "Di sicuro serve una punta in più, come serviva lo scorso anno. Dal punto di vista tecnico, andrei su Luis Muriel. Perché sa fare tutto e ti darebbe imprevedibilità, anche nelle combinazioni".