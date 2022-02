Dybala si allontana dalla Juve, il tridente di Allegri traballa: “Ci sono contratti in scadenza” Il nuovo tridente della Juventus ha impressionato tutti, tifosi bianconeri e non, ma il futuro di Paulo Dybala Torino è sempre più un’incognita.

A cura di Vito Lamorte

Dopo il mercato di gennaio la Juventus sembra aver preso una strada diversa da quella del recente passato. Gli arrivi di Dusan Vlahovic e di Dennis Zakaria danno un po' l'immagine di quella che vorrebbe essere il restyling della squadra bianconera dopo aver dominato l'Italia per dieci anni. I bianconeri vogliono centrare la qualificazione alla Champions League e tornare a lottare quanto prima per lo Scudetto.

Del mercato ha parlato anche il vicepresidente della Vecchia Signora, Pavel Nedved, che ai microfoni di Mediaset prima della sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo si è soffermato sulle ultime scelte fatte dalla società: "Le nostre ambizioni saranno sempre le stesse, la proprietà ci ha dato delle direzioni ben precise. In questo punto della stagione siamo quasi dove volevamo essere, in Coppa Italia e Champions League, mentre in campionato abbiamo un grosso ritardo".

La Juventus vista domenica scorsa contro il Verona è piaciuta molto e tanti hanno accolto con stupore il fatto che Massimiliano Allegri abbia schierato il neo-acquisto Vlahovic insieme a Paulo Dybala e Alvaro Morata: la prima uscita dei ‘tre tenori' bianconeri ha impressionato per qualità e fisicità, mettendo sul tavolo un'altra carta da giocare in questo rush finale di stagione.

Nella gara di Coppa Italia Contro il Sassuolo il tecnico bianconero ha schierato ancora Vlahovic e Dybala ma ha rinunciato a Morata dal primo minuto. Alla domanda sul tridente Nedved ha parlato in maniera favorevole della prestazione vista domenica ma non è ancora certo che sarà lo stesso il prossimo anno: "Vediamo… Ci sono scadenze di contratto. Il tridente comunque ci è piaciuto molto: se dovessero mantenere questa forza in tutte le partite sarà difficile togliere a loro la maglia da titolare. Ma Allegri sono convinto che abbia in mente cambiamenti".

Chiaramente, il contratto in scadenza è quello di Paulo Dybala. La Joya sembrava vicinissima al rinnovo ma dopo mesi e mesi di trattativa la situazione sembra essersi impantanata e le due parti si ritroveranno prima della fine di febbraio per decidere il futuro. L'appuntamento tra la dirigenza della Juve e l'agente Jorge Antun è fissato per la fine febbraio: sul tavolo c'è un contratto fino al 2026 da 7 e non 8 milioni di euro, con bonus per arrivare a 10. La trattativa è bloccata perché l'entourage dell'argentino non sembra essere convinto di questa offerta e alla finestra ci sono Inter, Tottenham e Manchester City.