Dusan Vlahovic bomber come non lo è mai stato: ha la miglior media gol di tutta Europa

Improvvisamente, quasi nel momento più inaspettato, Dusan Vlahovic è risorto. L’attaccante della Juventus ha la miglior media gol d’Europa, una rete ogni 35 minuti giocati. Vlahovic è davanti a Kane, Haaland e Mbappé.

Quando la Juventus lo acquistò sembrava destinato a ricalcare le orme di grandissimi bomber bianconeri. Di gol ne ha realizzati, ma non è mai riuscito però a essere il re dei goleador. Per tutta l'estate la Juve ha cercato di cederlo, ma alla fine è rimasto, nonostante abbia il contratto in scadenza a giugno 2026. Questo, però, non importa a nessuno: né a Tudor né a Dusan Vlahovic, che ha iniziato la stagione in modo straordinario e in questo momento è l'attaccante con la miglior media gol di tutta l'Europa. Meglio pure di Kane, Haaland e Mbappé.

Un gol ogni 35 minuti per Vlahovic

Semplicissimo fare il calcolo della media gol di Dusan Vlahovic, autore di quattro gol in quattro partite stagionali, nelle quali però ha giocato appena 141 minuti. Quindi ha segnato un gol ogni 35 minuti, meglio di così non si può. Confermasse questa media vorrebbe dire due gol a partita, e farebbe la fortuna della Juventus capolista in Serie A. In ogni caso a verbale c'è la doppietta al Borussia Dortmund, più un assist, in mezz'ora di gioco, e i gol a Parma e Genoa in campionato, nelle prime due giornate. A Verona sarà ancora titolare e proverà a tenere ancora elevatissima la sua media.

I numeri di Kane, Mbappé e Haaland

In ogni caso guarda tutti dall'alto in quest'avvio di stagione. Qualche anno fa tutto l'ambiente bianconero lo avrebbe sognato e immaginato, ora forse no. E invece. La vita è piena di sorprese. I dati di Harry Kane e Kylian Mbappé sono ovviamente altrettanto eccezionali. Pure loro hanno esordito in questa Champions con una doppietta e segnano spessissimo con Bayern e Real Madrid. Kane ha realizzato 7 gol in 330 minuti, dunque uno ogni 47,5. Mbappé invece ha segnato 6 gol in cinque partite tra Liga e Champions League cioè uno ogni 74,5 minuti. Mentre Erling Haaland ha firmato un gol ogni 70 minuti.