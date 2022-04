Due calciatori espulsi per lo stesso contrasto, è cruento: scena surreale in Inghilterra Due giocatori sono stati espulsi per la violenza con cui sono intervenuti in occasione dello stesso contrasto a metà campo. È successo durante Gillingham-Fleetwood, valida per la League One.

Il calcio è uno sport di contatto e il livello di agonismo è sempre molto alto. Ci sono alcuni momenti della stagione, però, in cui ci sono in palio punti importanti che possono decidere le sorti di una squadra e così nessuno è disposto a ‘togliere il piede' o a concedere nulla all'avversario in nessuna zona del campo. Questo è proprio quello che è successo durante Gillingham-Fleetwood, gara valida per la League One che si è giocata al Priestfield Stadium.

Due giocatori sono stati espulsi per il loro modo di intervenire in occasione dello stesso contrasto. Ricordate mai qualcosa di simile? Al minuto 78 Charlie Kelman del Gillingham e Paddy Lane del Fleetwood si sono sfidati a metà campo per raggiungere il pallone ma entrambi sono intervenuti in maniera violenta e sono rimasti a terra: l'arbitro si è avvicinato per capire quale fosse la loro condizione e ha estratto il cartellino rosso per entrambi. Una decisione che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Entrambi hanno pensato ad intervenire in maniera dura per evitare di farsi male ma, alla fine, il pallone è rimasto in mezzo senza che nessuno lo colpisse in maniera decisa per continuare a giocare. La gara è ripresa con un calcio di punizione per il Gillingham e questa situazione ha fatto discutere molto i tifosi di entrambe le squadre.

A Lane è andata peggio, visto che ha dovuto ricevere prima le cure dal personale medico e poi è stato portato via in barella; mentre Kelman se l'è cavata abbastanza agevolmente ma ha dovuto ugualmente lasciare il campo per la sanzione dell'arbitro. È difficile ricordarsi un altro episodio simile e questa scena ha fatto parlare tutta l'Inghilterra nelle scorse ore.

Sia il Gillingham che il Fleetwood stanno combattendo per la salvezza in fondo alla classifica della League One e non sorprende che gli animi fossero abbastanza caldi, ma pochi avrebbero potuto prevedere una situazione così. Dopo il loro pareggio per 0-0, i Gills sono rimasti un punto sopra il Fleetwood e sulla zona retrocessione anche quest'ultima ha una partita da recuperare.