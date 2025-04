Dramma per Jackson Rodriguez, un gruppo criminale rapisce sua moglie e il figlio dopo una rapina

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

In Ecuador sono giorni di puro terrore e anche il mondo del calcio è sconvolto da tutto ciò che succede nel Paese. L'Emelec si stringe attorno al suo giocatore Jackson Rodriguez che è stato colpito da una vera tragedia: degli uomini incappucciati hanno fatto irruzione in casa sua e, oltre ad aver portato via un discreto bottino fatto di denaro e gioielli, hanno anche rapito sua moglie e il figlio di appena cinque anni. Un dramma al quale il terzino ha assistito impotente e che lo ha portato adesso ad essere sotto la protezione della polizia locale che sta indagando sull'accaduto.

Rapiti la moglie e il figlio di Jackson Rodriguez

Da parte dell'Emelec c'è assoluto silenzio per la tragedia che ha colpito il giocatore nelle prime ore di mercoledì. Secondo quanto riportato dalle autorità locali degli uomini hanno fatto irruzione in casa di Jackson Rodriguez: cercavano proprio il giocatore che per proteggersi si è nascosto sotto al letto, come ha raccontato lui stesso agli investigatori. La banda criminale ha sfondato la porta d'ingresso e hanno chiesto alla donna se il marito fosse in casa ricevendo una risposta negativa.

Allora la situazione è precipitata e gli uomini incappucciati hanno prima svaligiato l'appartamento, rubando elettrodomestici, gioielli, denaro e oggetti preziosi, ma poi hanno portato via con loro anche la moglie e il figlio di cinque anni. Jackson Rodriguez è riuscito a vedere soltanto il gruppo che si allontanava a bordo di un pick-up grigio. Adesso il giocatore è sotto la protezione della polizia che sta indagando per liberare la sua famiglia che vive a Guayaquil: da diverso tempo la città è sotto assedio di gruppi criminali che gestiscono traffici illeciti grazie alla vicinanza del porto e le autorità dieci giorni fa hanno dichiarato lo stato d'emergenza a causa delle ultime ondate di violenza.