Dramma per Arturo Vidal: hanno trovato morto papà Erasmo in un circolo ippico Gravissimo lutto per Arturo Vidal, l’ex calciatore di Juve e Inter attualmente al Flamengo. Il papà Erasmo è morto in un circolo ippico.

A cura di Marco Beltrami

L'ex calciatore di Juventus e Inter Arturo Vidal deve fare i conti con un grave lutto familiare. Il papà del centrocampista, Erasmo Vidal, è stato trovato morto presso un circolo ippico che era solito frequentare. Il rapporto tra i due era stato un po' travagliato, con Arturo che non aveva mai perdonato completamente al genitore il fatto di aver abbandonato la famiglia in gioventù, costringendo anche i figli a fare enormi sacrifici.

La notizia è stata divulgata dalla stampa cilena dopo che è stato reso noto che il corpo senza vita dell'uomo è stato individuato al Club Hípico de Santiago dal personale di una società di sicurezza. I portavoce della struttura hanno rilasciato un comunicato su quanto accaduto: "Quando si sono accorti che la persona non era in buona salute, hanno contattato i paramedici che lavorano all'interno del complesso". Inutili a quanto pare i tentativi di rianimazione. Per Erasmo Vidal non c'è stato nulla da fare: secondo le prime indiscrezioni, la sua vita sarebbe stata spezzata da un arresto cardiorespiratorio per shock ipovolemico (riduzione del volume di sangue circolante nell'organismo). Comunque è stata aperta un'indagine per capire nel dettaglio quello che è successo.

Al momento non sono state rilasciate dichiarazioni dai familiari e in particolare dal calciatore, che anche sui social fino a poche ore fa aveva postato contenuti relativi ai prossimi impegni. King Arturo aveva giocato pochi giorni fa contro il Cuiaba, e si era messo in mostra per un gesto di grande generosità nei confronti di un compagno. Al momento ora è difficile pensare ad un suo utilizzo nella prossima partita in programma il 15 ottobre contro l'Atletico Mineiro, sfida tra l'altro importante per il prosieguo del campionato.

Arturo Vidal e suo padre avevano un rapporto molto particolare. Il calciatore dopo che il papà era andato via di casa, è stato costretto insieme a sua madre a fare enormi sacrifici. Quando si sono ritrovati il mediano ha aiutato il genitore a livello economico, anche se poi si è ritrovato costretto a prendere le distanze dall'operato di Erasmo finito due volte in prigione: la prima per detenzioni di armi e cocaina, la seconda per aver seminato il panico a bordo di un bolide. Diciamo che negli ultimi anni, l'uomo aveva messo la testa a posto, ed era molto felice per il feeling tra Arturo e il suo fratellastro, nato da una relazione tra Erasmo e la sua nuova compagna.