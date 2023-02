Dramma durante Como-Frosinone, malore in curva: gara sospesa, tifoso in gravi condizioni Nel finale della partita di Serie B, un giovane tifoso lariano si è sentito improvvisamente male. Gara sospesa per permettere i soccorsi. Il ragazzo è stato ricoverato d’urgenza in condizioni gravi.

A cura di Alessio Pediglieri

Pomeriggio d'ansia al Sinigaglia di Como dove si è svolta sabato 4 febbraio la gara contro il Frosinone, valida per la 23a giornata di Serie B. Che ha sorriso ai ciociari che hanno conquistato altri tre punti fondamentali per ribadire il proprio dominio in classifica. Ma nel finale di partita, tutta l'attenzione si è rivolta sugli spalti dove si è sentito male un giovane tifoso: gara sospesa per diversi minuti per permettere l'intervento dei soccorsi e delle ambulanze. Poi, il trasferimento d'urgenza all'Ospedale Sant'anna dove è stato ricoverato in condizioni serie.

La partita di Serie B è stata sospesa al 23′ della ripresa mentre il risultato era a favore del Frosinone, avanti 2-0, a causa di un allarme lanciato dalla curva dei tifosi del Como dopo che un uomo si era accasciato improvvisamente sui gradoni dello stadio Sinigaglia. A quel punto è scoppiato il caos con un altro tifoso che ha subito scavalcato le barriere ed è entrato in campo per chiedere immediato aiuto. Intanto, un altro tifoso comasco, nel cercare di soccorrere l'uomo riverso a terra, è scivolato a sua volta sbattendo il volto al suolo.

Di fronte a quanto stava accadendo sugli spalti, l'arbitro Manganiello ha immediatamente sospeso il match perché potessero intervenire i soccorsi. Una prima ambulanza ha raggiunto il tifoso per prestargli immediato aiuto. Poi è giunta un altro mezzo di soccorso, un'auto medica, si è portata a bordo curva per assistere i due tifosi. Chi si è sentito male sarebbe un giovane tifoso lariano di 23 anni che è stato poi trasportato d'urgenza all'ospedale più vicino in condizioni definite critiche. Il secondo sostenitore del Como, che per aiutarlo era finito a sua volta a terra sbattendo violentemente il volto, sarebbe invece un quarantenne le cui condizioni non si sono rivelate gravi.

Dopo 25 minuti di sospensione, sugli spalti del Sinigaglia è tornata la tranquillità e la partita è ripresa per concludersi con il risultato di 2-0 per il Frosinone. Ma il clima in cui si è concluso il match è rimasto pensate: in segno di rispetto per il ragazzo ricoverato in condizioni serie, i tifosi del Como hanno subito ritirato gli striscioni e sospeso i cori a favore dei propri giocatori.