Roma-Torino è la partita che chiude la dodicesima giornata della Serie A 2020/2021. La gara tra i giallorossi e i granata si giocherà giovedì 17 dicembre 2020 allo stadio Olimpico di Roma, con fischio di inizio fissato alle ore 20.45. La squadra di Paulo Fonseca affronterà i granata di Marco Giampaolo per dare continuità alla vittoria roboante di Bologna e per restare agganciata al gruppo di testa dopo la brutta caduta di Napoli e il pareggio casalingo contro il Sassuolo.

La Roma ha mostrato di avere grande qualità in rosa e il fatto di aver raggiunto la qualificazione ai sedicesimi di Europa League riuscendo a utilizzare tutta la rosa è un segnale del buon materiale che ha tra le mani il tecnico portoghese. Situazione ben diversa in casa Toro, visto che i granata sono invischiati nella lotta per non retrocedere e dopo la gara persa l'Udinese sono alla ricerca disperata di punti importanti per cercare di lasciarsi alle spalle quante più squadre possibili e risalire la graduatoria.

Roma-Torino, dove vederla in TV

Roma-Torino si gioca giovedì 17 dicembre 2020 allo stadio Olimpico di Roma con calcio d'inizio fissato per le ore 20.45. L’incontro verrà trasmesso in esclusiva sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Calcio HD (canale 251). Telecronaca di Maurizio Compagnoni e commento di Luca Marchegiani.

La diretta streaming di Roma-Torino

La partita potrà essere seguita anche in diretta streaming con l'app di Sky-Go, sia su dispositivi abituali fissi (pc) oppure mobili (smartphone, notebook e tablet): scaricando la app di Sky si potranno vedere tutti i contenuti che riguardano il match anche grazie al collegamento con il pre-partita dalle ore 20:00. Si può vedere la partita di Roma anche collegandosi a Now Tv, servizio di streaming live e on-demand della piattaforma tv satellitare, previo pagamento del ticket previsto anche per il singolo evento.