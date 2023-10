Qualificazioni Europei 2024, dove vedere Olanda-Francia e le partite in programma oggi in TV Olanda-Francia è il big match delle partite di qualificazioni a Euro 2024 di oggi, venerdì 13 ottobre 2023. Fischio d’inizio alle ore 20.45 alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam e gara che sarà trasmessa in diretta TV su Canale 20 e su Sky Sport.

A cura di Vito Lamorte

Si scende in campo per le qualificazioni a Euro 2024 oggi venerdì 13 ottobre 2023 e la partita che più di tutte si prende la scena è certamente Olanda-Francia. Le selezioni di Koeman e Deschamps si sfidano nel match valevole per la sesta giornata del Gruppo B e hanno situazioni molto diverse: gli Oranje sin qui hanno totalizzato 9 punti nelle prime quattro partite e vogliono i 3 punti per poter staccare la Grecia e riaprire la corsa al primo posto, che è di proprietà dei transalpini capaci di vincere tutte le partite del girone (5 su 5). La gara d'andata si è chiusa con un roboante 4-0 in favore dei francesi con le firme di Griezmann, Upamecano e dalla doppietta di Mbappé.

Per lo stesso girone l‘Irlanda ospita la Grecia, che può ancora ambire alla qualificazione. Alle ore 18:00 apriranno le danze Estonia e Azerbaigian, fanalini di coda del Gruppo F con un solo punto conquistato. Nello stesso raggruppamento Austria e Belgio si sfidano per il primo posto, dato che sono appaiate con 13 punti. Il Lussemburgo vola in Islanda e sogna il colpaccio, sperando in un passo falso della Slovacchia contro il Portogallo per raggiungerla al secondo posto del Gruppo J. La Bosnia fa visita al Liechtenstein fanalino di coda del girone.

Olanda-Francia, dove vederla in TV e in streaming

L'Olanda affronta la Francia alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam e cerca una vittoria per consolidare la vittoria del girone. Si gioca alle ore 20.45 e la partita verrà trasmessa in diretta TV in chiaro su Mediaset, per precisione su Canale 20 e a pagamento da Sky, con canale di riferimento Sky Sport Uno (201 del satellite). Tutte le altre gare inserite nel calendario odierno saranno trasmesse su Sky Sport Calcio a partire dalle 20.45 con Diretta Gol Euro 2024.

I match di qualificazione ai prossimi Europei saranno trasmessi anche in diretta streaming: gratuitamente su Mediaset Infinity e per gli abbonati a Sky attraverso la app di Sky Go. Un'altra ipotesi è Now, che si può attivare la visione dell'evento previo pagamento del pass sport previsto.

Le partite di qualificazioni agli Europei 2024: il programma

Il programma delle partite di venerdì 13 ottobre valido per le qualificazioni a Euro 2024.

GRUPPO A: Olanda-Francia ore 20.45

GRUPPO A: Irlanda-Grecia ore 20.45

GRUPPO F: Estonia-Azerbaijan ore 18

GRUPPO F: Austria-Belgio ore 20.45

GRUPPO J: Islanda-Lussemburgo ore 20.45

GRUPPO J: Lichtenstein-Bosnia Erzegovina ore 20.45

GRUPPO J: Portogallo-Slovacchia ore 20.45