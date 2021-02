Il derby Milan-Inter è il big match della 23sima giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Si gioca allo stadio San Siro di Milano, fischio d'inizio alle ore 15. Ecco tutte le info per seguire la gara in diretta TV e in diretta streaming. È la gara che può indirizzare la stagione: la squadra di Conte, che sette giorni prima ha sorpassato i rossoneri, ha l'opportunità di scattare in fuga e guadagnare un buon margine di punti da gestire nella lotta scudetto; per la formazione di Pioli non sono permessi ulteriori passi falsi dopo la battuta d'arresto contro lo Spezia costata il primato in classifica. Milan-Inter sarà anche la sfida che vedrà Ibrahimovic e Lukaku ancora una volta l'uno di fronte all'altro: protagonisti del faccia a faccia, della rissa quasi sfiorata in occasione del derby di Coppa Italia, sono loro i più attesi dell'incontro, decisivi come non mai per qualità tecniche, personalità e funzionalità per il gioco delle rispettive squadre.

Milan-Inter, dove vederla in TV

La partita Milan-Inter verra trasmessa in diretta su DAZN ma sarà comunque possibile vedere l'incontro anche in TV. Come? In entrambi i casi, però, è necessario essere registrati alla app previo sottoscrizione dell'abbonamento. Nel primo caso basterà collegare il proprio dispositivo elettronico (smart tv) che convertirà in immagini sul grande schermo il segnale in streaming. Nel secondo caso, invece, è possibile sintonizzarsi sul canale 209 di Sky (Dazn 1), un'opportunità a disposizione degli utenti che hanno sottoscritto l'offerta della piattaforma satellitare.

Dove vedere in streaming Milan-Inter

La diretta streaming di Inter-Benevento è sempre su DAZN, per seguirla si potrà fare riferimento ai consueti dispositivi fissi (il pc oltre alla smart tv) e mobili (tablet, notebook, smartphone) grazie ai quali sarà possibile collegarsi alla piattaforma (previo scaricamento e registrazione alla app). Gli abbonati a Sky potranno assistere alla partita anche collegandosi a Sky Go? No, poiché Dazn 1 non è visibile sull'applicazione del network satellitare.