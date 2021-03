Juventus-Lazio è la partita della 26sima giornata del campionato di Serie A. Si gioca in anticipo oggi, sabato 6 marzo, alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino.

È un confronto diretto tra due formazioni che sono in corsa per conquistare punti preziosi nella lotta per un posto tra le prime quattro. Il match cade in calendario a pochi giorni (8 marzo) dalla sfida di Champions che vedrà i bianconeri impegnati nel ritorno contro il Porto, una gara decisiva per la qualificazione ai quarti di finale. Un surplus di impegni per i bianconeri in un momento molto delicato della stagione.

Di seguito tutte le informazioni da sfruttare per vedere in TV e streaming Juventus – Lazio.

Juventus-Lazio, dove vederla in TV

È DAZN a trasmettere in esclusiva la partita Juventus-Lazio. La partita è visibile in diretta TV collegando l'app DAZN a una smart TV o utilizzando altre tipologie di dispositivo. Chi è già abbonato a Sky può sintonizzarsi direttamente sul canale DAZN 1 (numero 209 di Sky) previo attivazione dell'offerta che permette anche la visione di alcuni contenuti della piattaforma in streaming.

Dove vedere in streaming Juventus-Lazio

La diretta streaming di Juventus-Lazio sarà disponibile su DAZN utilizzando, come sempre, dispositivi fissi (pc e la stessa smart tv) e mobili (smartphone, notebook, tablet) con i quali scaricare la app e attivare l'abbonamento. Una volta inserite tutte le proprie credenziali inizierà la visione dell'evento. C'è la possibilità anche di vedere la gara attraverso Sky Go? No, perché il canale DAZN 1 non è disponibile in streaming nemmeno per gli abbonati di Sky.