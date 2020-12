Juventus-Fiorentina del 22 dicembre 2020 è un anticipo serale dell'ultimo turno infrasettimanale di Serie A. Si gioca allo JStadium e cede di fronte i bianconeri di Pirlo e i gigliati allenati da Prandelli. Il fischio d'inizio è previsto alle 20.45 in attesa delle partite delle dirette concorrenti dei bianconeri per le zone alte che si disputeranno nella serata di mercoledì 23 dicembre. Sarà l'ultima giornata del 2020 prima dello stop natalizio e la partita verrà trasmessa in diretta in TV e online attraverso il servizio promosso da Sky, a pagamento per i suoi abbonati.

Juventus-Fiorentina, dove vederla in TV

Juventus-Fiorentina è una partita valida per il 14° turno di campionato, con inizio della partita alle 20.45, anticipo del martedì sulla giornata infrasettimanale. La sfida tra Juve e Fiorentina sarà trasmessa sulle reti Sky, piattaforma satellitare che detiene i diritti del match, con la diretta esclusiva per i propri abbonati. Con ampi pre e post partita si potrà usufruire del servizio a pagamento integrale.

La diretta streaming di Juventus-Fiorentina

Juventus-Fiorentina sarà una partita usufruibile anche via internet attraverso la smart TV, il proprio pc o devices. Il tutto sempre e solo dietro l'abbonamento al servizio di Sky. Per il proprio computer basterà connettersi al sito ufficiale della televisione satellitare, mentre per i devices (tablet e smartphone) servirà scaricare l'applicazione, usufruibile anche per la smart TV. Chi volesse invece utilizzare un altro servizio, c'è NowTV, piattaforma a pagamento per chi ha un abbonamento Sky in cui Juventus-Fiorentina fa parte delle partite di cui si ha l'esclusiva.