Qualificazioni Mondiali, le partite di oggi: dove vedere Francia-Azerbaigian e Belgio-Macedonia in tv e streaming

Il calendario completo della partite valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026 in programma venerdì 10 ottobre 2025. In campo Francia, Belgio e Germania. Qui tutte le informazioni su dove vederle in diretta tv e streaming.

Tornano in campo le nazionali europee per le partite di qualificazione ai Mondiali 2026. Il programma completo di oggi, venerdì 10 ottobre 2025 settembre, vedrà scendere in campo Francia, Belgio e Germania: tutte le informazioni su dove vedere i match in diretta tv e streaming.

La nazionale francese vuole proseguire la striscia positiva inaugurata a settembre e ospita l'Azerbaigian al Parc des Princes di Parigi: l'obiettivo della selezione di Didier Deschamps è quello di portarsi a casa altri 3 punti per lanciarsi in vetta al gruppo D. Il Belgio attende la Macedonia del Nord, che guida il girone J: sfida al vertice del raggruppamento per De Bruyne & co, che vincendo supererebbero i rivali e si staccherebbero in vetta. La Germania gioca contro Lussemburgo e deve vincere a tutti i costi per rilanciarsi nel gruppo A dopo la sconfitta contro la Slovacchia, che in questo momento la vede a -3 dalla vetta.

Le partite di qualificazioni ai Mondiali 2026 in programma il 9 settembre

Il calendario completo della partite valide per le qualificazioni europee ai prossimi Mondiali 2026 in programma oggi, venerdì 10 ottobre 2025, a partire dalle ore 16:00.

Germania-Lussemburgo (Gruppo A), ore 20.45 (Sky Sport Uno, canale 201, e Now)

Irlanda del Nord-Slovacchia (Gruppo A), ore 20.45 (Diretta gol – Sky Sport Calcio, canale 202, e Now)

Kosovo-Slovenia (Gruppo B), ore 20.45 (Diretta gol – Sky Sport Calcio, canale 202, e Now)

Svezia-Svizzera (Gruppo B), ore 20.45 (Diretta gol – Sky Sport Calcio, canale 202, e Now)

Francia-Azerbaigian (Gruppo D), ore 20.45 (Diretta gol – Sky Sport Calcio, canale 202, e Now)

Islanda-Ucraina (Gruppo D), ore 20.45 (Diretta gol – Sky Sport Calcio, canale 202, e Now)

Kazakistan-Liechtenstein (Gruppo I), ore 16 (Sky Sport Calcio, canale 202, e Now)

Belgio-Macedonia del Nord (Gruppo I), ore 20.45 (Diretta gol – Sky Sport Calcio, canale 202, e Now)

Dove vedere in diretta tv e streaming le partite di qualificazione ai Mondiali 2026

Le partite valide per le qualificazioni europee ai prossimi Mondiali 2026 saranno visibili in diretta tv, previo abbonamento, sulla piattaforma satellitare di Sky e su NOW. La diretta streaming sarà invece garantita ai soli abbonamenti Sky scaricando l'app Sky Go disponibile su dispositivi mobili come smartphone e tabelt. I tifosi potranno assistere in chiaro su ‘Cielo' al canale 26 del digitale terrestre, alla sfida Serbia-Inghilterra.