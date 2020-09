Crotone-Milan si gioca oggi, domenica 27 settembre, allo stadio calabrese ‘Ezio Scida' e verrà trasmesso in diretta tv e in streaming sui canali di Sky Sport. È uno dei posticipi della seconda giornata del campionato di Serie A 2020-2021: la sfida tra rossoblù e rossoneri è in calendario alle ore 18, seguita alle 20.45 dal big match dell'Olimpico tra Roma e Juventus. Padroni di casa reduci dalla sconfitta, durissima, subita all'esordio in trasferta: il 4-1 incassato al Ferraris contro il Genoa ha segnato in negativo il ritorno nella massima categoria. La formazione di Pioli, invece, andrà in campo priva ancora di Zlatan Ibrahimovic (positivo al coronavirus, ha saltato anche il match di Europa League) e a pochi giorni dalla sfida di Coppa (battuto il Bodo/Glimt, l'avversario ai playoff è il Rio Ave).

Le statistiche raccontano che sono due i precedenti giocati in Calabria tra Crotone e Milan: bilancio in negativo per i rossoblù, che hanno incamerato un pareggio e una sconfitta. Altro dato da sottolineare: allo Scida arriva un Milan che non perde in campionato da ben 13 partite.

Crotone-Milan, dove vederla in Tv

Dove sarà possibile vedere Crotone-Milan? La partita è inserita nel palinsesto televisivo di Sky Sport e verrà trasmessa in diretta esclusiva, in chiaro per abbonati, sui canali Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La telecronaca dell'incontro è affidata a Riccardo Trevisani che avrà accanto per il commento tecnico Daniele Adani.

La diretta streaming di Crotone-Milan

I tifosi e gli appassionati di calcio potranno assistere alla partita anche in diretta streaming. Gli abbonati a Sky, infatti, potranno usufruire della app Sky Go da scaricare sia sui dispositivi fissi (pc) sia mobili (smartphone, tablet, notebook). C'è ancora un'altra opzione per vedere il match online: è collegarsi a Now Tv, il servizio live e on-demand di Sky che, previo pagamento del ticket previsto, consente la visione anche del singolo evento.