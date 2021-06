Belgio-Portogallo è la sfida valida per gli ottavi di finale degli Europei. Il match tra la nazionale di Martinez e quella di Santos si giocherà oggi, domenica 27 giugno alle ore 21 allo stadio La Cartuja di Siviglia. La sfida tra la squadra di Romelu Lukaku e quella di Cristiano Ronaldo, vale l'accesso ai quarti di finale. Il Belgio è arrivato agli ottavi dopo aver conquistato il primo posto a punteggio pieno nel girone B, il Portogallo invece come migliore terza nel girone F totalizzando 4 punti.

Grande attesa proprio per il confronto tra il bomber dell'Inter e quello della Juventus, ma soprattutto per capire se il Belgio riuscirà a battere i campioni in carica del Portogallo detentori del titolo del 2016. Qui tutte le informazioni per conoscere le probabili formazioni delle due squadre e dove verrà trasmesso il match in diretta TV e streaming.

Partita : Belgio-Portogallo

: Belgio-Portogallo Giorno : domenica 27 giugno 2021

: domenica 27 giugno 2021 Orario: 21:00

21:00 Dove si gioca: La Cartuja di Siviglia

La Cartuja di Siviglia Canale TV : Sky e Rai

: Sky e Rai Diretta streaming: Rai Play, Sky Go

Rai Play, Sky Go Competizione: Euro 2020, ottavi di finale

Europei 2021, dove vedere Belgio-Portogallo in TV su Rai 1 in chiaro e su Sky

Belgio-Portogallo è il match valido per gli ottavi di finale di questi Europei. La sfida tra Lukaku e Cristiano Ronaldo sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky che consente ai suoi abbonati di poter vedere tutte le 51 gare di questi Europei. Il match andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport (numero 251). La partita sarà inoltre trasmessa anche in chiaro su Rai Uno a partire dalle ore 20:30 subito dopo il TG1.

Belgio-Portogallo dove vederla in streaming

Gli ottavi di finale tra Belgio e Portogallo saranno inoltre disponibili anche in streaming. Gli abbonati Sky potranno infatti godere della visione del match attraverso l'app di Sky Go disponibile attraverso dispositivi mobile come smartphone e tablet. Basterà scaricare l'app, inserire le proprie credenziali e sintonizzarsi al canale dedicato all'evento. Inoltre, Belgio-Portogallo è visibile anche su RaiPlay, lo streaming della Rai.

Le probabili formazioni di Belgio-Portogallo agli Europei

Le probabili formazioni di Belgio-Portogallo non dovrebbero essere così diverse da quelle viste nella fase a gironi. Il Belgio dovrebbe confermare il 4-3-3 con Lukaku, Mertens ed Hazard in attacco con Witsel e De Bruyne a centrocampo. Il Portogallo invece dovrebbe schierarsi di nuovo con il 4-3-3 in cui Cristiano Ronaldo dovrebbe essere supportato ancora da Bernardo Silva (in pole su Bruno Fernandes) e Diogo Jota.

Belgio (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, Witsel, De Bruyne, Thorgan Hazard; Mertens, Lukaku, Eden Hazard.

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro; Joao Moutinho, Danilo Pereira, Renato Sanches; Bernardo Silva, Ronaldo, Diogo Jota.

Dove si gioca la partita

La gara tra Belgio e Portogallo si giocherà oggi, domenica 27 giugno alle ore 21 allo stadio La Cartuja di Siviglia. La città spagnola rientra infatti tra le 11 che hanno aderito al progetto della Uefa di organizzare gli Europei itineranti. La Cartuja ha ospitato tutte le gare casalinghe della Spagna di Luis Enrique nella fase a gironi.

Euro 2020, contro chi gioca ai quarti la vincente di Belgio-Portogallo

Belgio-Portogallo è la sfida valida per gli ottavi di finale. La gara tra la nazionale di Martinez e quella di Santos deciderà quale nazionale approderà ai quarti di finale. La squadra che avrà la maglio in questa sfida affronterà la vincente tra Italia e Austria, come previsto dal tabellone di Euro 2020.