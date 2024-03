Dove si gioca Italia-Ecuador, stadio e città della partita amichevole L’amichevole tra Italia ed Ecuador si gioca allo stadio Red Bull Arena a Harrison in New Jersey, nell’area di New York. Fischio d’inizio in orario alle 21. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Italia giocherà la partita amichevole contro l'Ecuador allo stadio Red Bull Arena a Harrison in New Jersey, nell'area di New York. Fischio d'inizio alle 21, ora italiana, di oggi domenica 24 marzo per la Nazionale che affronta la sua seconda sfida negli Stati Uniti dopo quella vinta contro il Venezuela. Si tratta del terzultimo match di preparazione agli Europei, prima di quelli contro Bosnia e Turchia in programma a inizio giugno.

La partita tra Italia ed Ecuador consentirà al commissario tecnico Luciano Spalletti di sperimentare ulteriormente sulla formazione in vista del torneo continentale. La possibilità di giocare in America, e alla Red Bull Arena permette anche alla Nazionale di prendere confidenza con uno dei Paesi che ospiterà i Mondiali del 2026.

Dove si gioca Italia-Ecuador

La Red Bull Arena è uno stadio che fa parte di un impianto sportivo multifunzione. Si trova ad Harrison in New Jersey, nell’area di New York. Inaugurato nel 2010 è di proprietà della Red Bull, multinazionale austriaca da cui prende il nome. Progettato dai Rossetti Architets, e dispone di 25mila posti a sedere. Inizialmente si chiamava Red Bull Park ma poi prese quello attuale nel 2008.

Leggi anche Dove si gioca Italia-Venezuela, stadio e città della partita amichevole

Red Bull Arena, lo stadio dei New York Red Bulls

È la casa ufficiale dei New York Red Bulls, ovvero la franchise calcistica professionistica che partecipa alla Major League Soccer. Nel 2022 ha anche ospitato la finale del campionato americano di rugby. La Nazionale italiana dunque torna a giocare negli Stati Uniti, trent'anni dopo il Mondiale perso in finale ai calci di rigore con il Brasile, e 19 dopo la sfida proprio contro l'Ecuador. I gialloblu sono stati a tal proposito avversari in due occasione degli azzurri: la prima nella fase finale dei Mondiali di Corea e Giappone (2-0, doppietta di Vieri) e poi nell'amichevole disputata a New York ma al Giants Stadium (1-1 gol di Toni)