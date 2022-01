Dove comprare i biglietti della Supercoppa Inter-Juventus: i prezzi e le regole Covid La finale della Supercoppa Italiana si giocherà a Milano e la disputeranno l’Inter e la Juventus. La capienza dello Stadio Meazza sarà ridotta al 50%. I prezzi dei biglietti oscillano dai 35 ai 195 euro. Per accedere allo stadio servirà il Green Pass rafforzato.

A cura di Alessio Morra

Mercoledì 12 gennaio allo Stadio Meazza San Siro si disputa la Supercoppa Italiana 2021. In campo scenderanno l'Inter, campione d'Italia, e la Juventus, vincitrice della Coppa Italia lo scorso maggio, che appena per la seconda volta si giocheranno il trofeo in trentaquattro edizioni. Inter-Juve sarà una finale con gli spettatori sugli spalti, anche se la capienza sarà ridotta al 50%. Potrebbe esserci un'ulteriore riduzione, ma pare difficile che a così poche ore dal calcio d'inizio verrà imposto un ulteriore limite.

Le regole anti-Covid impongono il Green Pass Rafforzato per accedere allo stadio e bisognerà all'interno sempre indossare la mascherina Ffp2. Questa sarà l'ultima partita di alto livello con tanti spettatori sugli spalti per qualche settimana, perché dal prossimo weekend ce ne saranno appena 5mila sugli spalti. Ci sono ancora tanti biglietti disponibili sia per il settore riservato ai tifosi di casa che per quello riservato agli ospiti su Vivaticket, su questo sito è possibile acquistare i biglietti che vanno da un minimo di 35 a un massimo di 195 euro.

Dove comprare e quanto costano i biglietti per Inter-Juve di Supercoppa

I biglietti per la Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus si potranno prendere sul sito Vivaticket. Chi ha intenzione di acquistarli e di andare a seguire dal vivo la partita ha la possibilità di scegliere il settore e può decidere di essere con i compagni di tifo. Perché una parte dello stadio sarà destinata in parte ai tifosi della Juventus e in parte a quelli dell'Inter, che gioca in casa. Il costo dei biglietti varia molto. Quelli con il prezzo più basso sono quelli del Terzo Anello Verde e Blu che costano 35 euro, salgono di poco quelli del Terzo Anello Centrale e di quello Rosso. Si sale progressivamente fino alla Tribuna Arancio-Centrale con biglietti che costano fino a 195 euro.

A San Siro capienza al 50% e mascherine Ffp2, le regole Covid

A causa delle regole anti-Covid la capienza dello Stadio San Siro è ridotta al 50%, un numero comunque molto alto considerato che dal prossimo turno di campionato sugli spalti delle partite di Serie A ci potranno essere solamente 5000 spettatori. I tifosi che vedranno l'incontro al Meazza per entrare dovranno avere il Green Pass rafforzato e dovranno indossare la mascherina Ffp2 durante tutta la permanenza allo stadio.