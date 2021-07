Donnarumma: “Psg club che sanguina passione”. E i tifosi del Milan lo insultano Gigio Donnarumma è ufficialmente un nuovo giocatore del Psg. Sui social l’estremo difensore, reduce da un eccezionale Europeo, ha pronunciato le prime parole da estremo difensore dei Bleus e non sono mancati gli insulti da parte di tanti tifosi rossoneri ancora stizziti per le modalità del suo addio.

A cura di Marco Beltrami

Ieri salutava il Milan attraverso una lettera, oggi si dimostra pronto a vivere una nuova avventura professionale con il Psg. Gigio Donnarumma è ufficialmente un nuovo giocatore dei Bleus, che l'hanno presentato come "il nuovo diamante di Parigi". Il portiere reduce dal premio di miglior giocatore degli Europei non ha perso tempo per esternare la sua gioia. Le sue parole però hanno lasciato perplessi i tifosi rossoneri, che sui social non hanno lesinato critiche per il suo addio al Milan.

"Una squadra che ha orgoglio. Una squadra che sanguina passione. Una squadra che punta alla perfezione. È tempo di combattere e vincere". Così Gigio Donnarumma su Instagram ha ufficializzato il suo trasferimento al Psg, poco dopo l'annuncio del club transalpino. Parole che hanno fatto il paio con quelle pronunciate sul sito ufficiale della società transalpina: "Sono molto felice di far parte di questo grande club che è il Paris Saint-Germain. Mi sento pronto per affrontare questa nuova sfida e continuare a crescere. Con il Psg voglio vincere il più possibile e regalare gioie ai tifosi".

In tanti però non hanno gradito le parole del neo portiere del Paris Saint-Germain, in primis i tifosi del Milan. E anche in questo caso non sono tardati ad arrivare i commenti di chi avrebbe voluto una scelta diversa da parte del numero 1 della Nazionale. Molti tifosi rossoneri hanno commentato le prime immagini di Gigio al Psg, con astio definendolo un "mercenario". E c'è anche chi ha sottolineato come il Psg, non sia un club storico e vincente, come quello rossonero o gli altri in cui avrebbe potuto militare, magari non accettando un trasferimento a zero. E non sono mancate anche parole molto più pesanti. Dalla parte del portiere tanti altri sostenitori che hanno augurato l'in bocca al lupo al baluardo della Nazionale.