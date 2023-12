Donnarumma ospite di Alberto Angela a Stanotte a Parigi: i tifosi del Milan non se lo spiegano In Stanotte a Parigi su Rai 1 Alberto Angela ha ospitato Gigio Donnarumma, portiere della squadra locale del PSG. Non sono mancate le critiche da parte dei tifosi del Milan sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Gigio Donnarumma è stato uno degli ospiti di "Stanotte a Parigi", il programma di Alberto Angela trasmesso in prima serata su Rai 1 a Natale. Il celebre divulgatore ha portato i telespettatori virtualmente a spasso per la capitale francese, soffermandosi sui luoghi simbolo della stessa. Un'occasione anche per dialogare con il portiere italiano che difende i pali del Paris Saint-Germain, con il quale ha parlato di diversi temi. Non sono però mancate le critiche soprattutto da parte dei tifosi del Milan, che non si sono lasciati "conquistare" dalle belle parole del loro ex idolo.

"Un grande campione italiano, diventato un po’ parigino". Così Alberto Angela ha introdotto al pubblico Gigio Donnarumma. Parole di stima per l'estremo difensore che ha voluto parlare del suo feeling con la città della Tour Eiffel, iniziando dalla sua carriera. Il campione d'Europa ha fatto un passo indietro, tornando sull'esperienza al Milan con queste parole: "Qui sembra tutto un sogno. Ho iniziato a Castellammare e sono arrivato qui. Sono passato dal Milan che per me è stato tutto e poi sono arrivato qua. Una squadra incredibile, una società pazzesca. Ma se sono arrivato qui, devo ringraziare il Milan perché sono cresciuto lì, ho fatto tutto lì"

Le parole e la presenza di Donnarumma però non è stata molto gradita a giudicare dalle reazioni dei tifosi del Milan sui social che non gli hanno mai perdonato l'addio. Il post di Alberto Angela infatti ha fatto discutere. In molti l’hanno considerato superfluo, non perdendo anche l’occasione di criticare il divulgatore e scrittore. Non è mancato chi ha sottolineato anche la fede rossonera di Angela, non spiegandosi dunque l’ospitata di quello che è considerato come un “traditore dei propri colori”. E infatti ecco che oltre alla trasmissione, anche il nome del portiere è diventato virale nelle prime ore di Santo Stefano.

Ancora una volta dunque si rinnova il rapporto non idilliaco tra Donnarumma e i sostenitori del Milan. La chiacchierata poi tra l'attuale portiere del PSG e Alberto Angela è andata avanti, affrontando altri temi. Il portiere si è poi soffermato sulla sua attuale esperienza e sul come si è integrato, anche grazie all'aiuto dell'ex compagno e connazionale Verratti: "La lingua? Sto facendo delle lezioni. All’inizio non è stato facile, ma sto migliorando. Versati ho avuto la fortuna di trovarlo al mio arrivo e mi ha dato una grossa mano. Rispetto del Paese che ti ospita, ed è giusto imparare il francese poi ci sono tanti che parlano spagnolo e italiano come con Skriniar, Ruiz, Marquinhos e anche con l’allenatore. Siamo un bel gruppo, ci troviamo spesso fuori".