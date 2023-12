I luoghi di “Stanotte a Parigi”: alla scoperta della capitale francese con Alberto Angela Alberto Angela torna in prima serata su Rai 1 con un nuovo speciale, questa volta dedicato alla capitale francese: “Stanotte a Parigi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tour Eiffel

Natale in compagnia di Alberto Angela. Insieme ad alcuni ospiti (Mika, Lola Ponce, Giancarlo Giannini, Gianluigi Donnarumma) è pronto a condurre i telespettatori in un viaggio nella capitale francese. È una città che ama molto e a cui è particolarmente legato: è proprio qui che è nato e che ha vissuto i primi anni di vita. Stanotte a Parigi è una full immersion nei luoghi iconici di Parigi e in quelli un po' meno conosciuti: dal Trocadero a Montmartre, dalla Tour Eiffel al Louvre, è un vero e proprio viaggio nella bellezza e nell'arte.

Place Vendome, Parigi

A Parigi con Alberto Angela

La serata evento di Rai 1 intitolata Stanotte a Parigi fa parte del ciclo Stanotte a, un viaggio che ha portato alla scoperta delle principali città italiane e di alcuni suoi tesori. Il percorso è iniziato nel 2015 con una puntata inaugurale ambientata nel Museo Egizio di Torino, a cui hanno fatto seguito appuntamenti a Firenze, San Pietro, Venezia, Pompei, Napoli, Milano e Stanotte con Caravaggio.

Sainte-Chapelle (Parigi)

Stavolta invece, Alberto Angela ha deciso di dedicare una puntata del ciclo di appuntamenti alla capitale francese per raccontarne la storia, la cultura, le bellezze artistiche e architettoniche, tutto messo in risalto dalla tecnologia del 4K Ultra HD, che permetterà di ammirare tutti nei minimi dettagli e particolati con una risoluzione quattro volte più elevata dell’alta definizione.

Moulin Rouge, Parigi

Ha scelto di avere con sé alcuni amici. Il cantante Mika racconterà della sua infanzia trascorsa a Parigi. Il portiere Gianluigi Donnarumma racconterà il suo rapporto con una città che lo ha accolto a braccia aperte e che ha subito amato. La cantante Lola Ponce farà rivivere le atmosfere del musical Notre-Dame de Paris. Giancarlo Giannini vestirà i panni del commissario Maigret.

Louvre, Parigi

Tantissime le tappe del viaggio: le stradine tortuose di Montmartre, Place Vendôme, l'Opéra Garnier, le vetrate della Sainte-Chapelle, la reggia di Versailles, il Museo Marmottan, il Museo Rodin, il Museo di Cluny, le strade del Marais, il Moulin Rouge, la Piramide del Louvre, l’Arco di Trionfo, il Centre Pompidou, il Museo Nazionale di Storia naturale e la Cattedrale di Notre-Dame.