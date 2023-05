Donnarumma fa una papera incomprensibile e prende gol, Gigio criticato dai tifosi del PSG L’errore di Donnarumma Auxerre-PSG è grave e tiene aperta una gara che Mbappé aveva chiuso dopo dieci minuti: stagione molto altalenante per il numero uno della Nazionale Italiana.

A cura di Vito Lamorte

Il PSG è ad un passo dalla vittoria della Ligue 1 2022-2023 e manca un punto nelle prossime due partite per l'aritmetica certezza. Una doppietta di Kylian Mbappé realizzata nei primi otto minuti di gioco ha permesso alla squadra della capitale di vincere sul campo dell'Auxerre e di avvicinarsi al titolo di campione di Francia.

La squadra di Galtier è partita fortissimo e nel giro di pochi minuti ha indirizzato il match a suo favore. Quando ha mollato la presa i padroni di casa hanno dimostrato di saper reagire e sia Donnarumma che la traversa hanno salvato la porta parigina.

La serata del portiere italiano, però, non è stata delle migliori nonostante la vittoria che ha praticamente regalato il titolo al PSG.

All'inizio della ripresa la difesa parigina viene colto impreparata su un lancio e Gigio Donnarumma si è fatto bucare da un tiro centrale di Sinayoko, che ha accorciato le distanze e ha dato un po' di pepe ad una partita che sembrava già chiusa.

Un erroraccio da matita blu quello del portiere della Nazionale Italiana, che si è fatto passare la palla sotto alla pancia e non ha potuto fare altro che raccoglierla in rete. Una papera davvero clamorosa per un estremo difensore della sua caratura perché è sbagliato il modo di tenere il corpo e di scendere a terra.

Dopo la partita Gigio ha commentato così la prova della squadra: “Questa vittoria è simbolica, perché ci avvicina molto al titolo. Siamo contenti, è stato molto difficile. Abbiamo subito troppi gol in questa stagione, certe volte è fastidioso".

Sui social i tifosi del PSG si sono scatenati e hanno puntato il dito contro il portiere italiano per i troppi errori di questa stagione, uno su tutti quello di Champions League contro il Bayern Monaco su Coman che è costato una fetta importante di eliminazione.

Non è stata una grande stagione quella di Donnarumma, che porterà a casa un'altra Ligue 1 dopo quella dello scorso anno ma a livello personale ci sono stati troppi alti e bassi: nelle prestazioni del numero uno della Nazionale è mancata quella continuità che ci aveva fatto apprezzare fino a poco tempo fa.