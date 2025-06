video suggerito

Donnarumma al Napoli, la reazione del procuratore Enzo Raiola: "È un pesce d'aprile" Enzo Raiola è l'agente di Gigio Donnarumma. Il futuro del portiere del PSG e della Nazionale Italiana è ancora incerto ma il procuratore specifica: "La possibilità di andare al Napoli è nata tipo un pesce d'aprile".

A cura di Fabrizio Rinelli

Il quarto Scudetto vinto dal Napoli, il secondo dell'era De Laurentiis, ha dato il via subito ai lavori degli azzurri per la prossima stagione. Soprattutto in sede di calciomercato. La conferma di Antonio Conte sulla panchina dei partenopei ha permesso alla società di operare con ampio margine per consentire all'allenatore salentino di avere già a disposizione del ritiro un nutrito numero di giocatori e nuovi acquisti. Alex Meret ha ottenuto un prolungamento biennale a circa 2,5 milioni a stagione e per questo nel ruolo di portiere sembra essere già tutto definito.

Perfino Gigio Donnarumma in questo momento sembra poter essere solo un sogno di inizio estate. A confermare e smentire le voci di un possibile interessamento del Napoli per il portiere campano fresco vincitore dell'ultima Champions League con il PSG ci ha pensato il suo agente, Enzo Raiola. Uscito dalla sede dell'Inter ai microfoni dei giornalisti che l'hanno incrociato il procuratore di Gigio ha raccontato tutto: "Pura fantasia, è nato tipo un pesce d'aprile ieri a Napoli quando hanno parlato di Gigio, lascia stare, non c'è assolutamente niente" ha confermato.

Enzo Raiola svela tutta la verità sul futuro di Donnarumma.

Di Donnarumma al Napoli dunque per ora non se ne fa nulla anche se per quanto riguarda un possibile ritorno a Milano dell'estremo difensore, questa volta sponda Inter, al momento mai dire mai anche se la dirigenza nerazzurra per ora è concentrata sul fronte allenatore dopo l'addio di Simone Inzaghi: "Gianluigi piace a tutti, forse l'Inter anche per scelte di natura finanziaria… ma il ragazzo è ben visto ed è ben voluto non posso nasconderlo ma dire che ci sia qualcosa oggi no, zero assoluto, non c'è niente" ha spiegato Raiola che poi ha aggiunto.

Raiola non si sbilancia sulla possibile permanenza di Donnarumma al PSG

"Il giorno prima Gigio è stato negli spogliatoi dell'Inter per salutarli e loro sono contenti di questa dimostrazione d'affetto". Ma sul futuro ancora nulla di certo nemmeno su una possibile permanenza al PSG che in questa stagione soprattutto a partire da società e tifosi ha cambiato totalmente opinione sull'estremo difensore azzurro visto la sua incredibile annata specie in Champions League: "Durante la festa per la conquista della Champions abbiamo avuto confronti con la direzione tecnica del PSG, ne parleremo ancora senza alcuna fretta".