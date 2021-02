Era tornato dopo dieci anni d'assenza in panchina, aveva subito fatto discutere con delle affermazioni incredilmente sbaglite, ma dopo appena un mese e mezzo Raymond Domenech è stato esonerato dal Nantes, che ha deciso di mandarlo via 47 giorni dopo averlo ingaggiato. Nessun successo in sette partite, un bilancio magro per il Nantes che ora è addirittura terzultimo in Ligue 1.

10 anni senza panchina

A livello di club Domenech non ha fatto moltissimo, a parte una grande annata con il Lione (ma è passato tanto tempo). Da tecnico federale ha ottenuto buoni risultati prima di essere nominato c.t. della Francia, con cui raggiunse la finale dei Mondiali 2006, prima di essere inopinatamente eliminato nelle due successive grandi manifestazioni. Noto anche per tante frasi a effetto Domenech era diventato opinionista e aveva lasciato la panchina, ma il richiamo è stato forte e quando il Nantes gli ha offerto la panchina non ha detto di no.

Nessuna vittoria per Domenech

Tornato in sella Domenech ha iniziato con due pareggi, il suo score non è migliorato, anzi è peggiorato perché sono arrivate anche delle sconfitte: ben tre, in sette partite (le altre tutte pareggiate). 0 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. Il Nantes ha perso altre posizioni ed è sceso al terzultimo posto – oggi disputerebbe il playout salvezza.

Koumbaré nuovo tecnico del Nantes

Il club del Nord della Francia ha deciso di correre ai ripari e ha esonerato l'ex c.t., che tra l'altro è in isolamento domiciliare dopo aver contratto il Covid. Il suo successore sarà Koumbaré, che è stato anche il tecnico del Paris Saint Germain, l'ultimo prima della proprietà qatariota. Koumbaré avrà il compito di condurre il Nantes alla salvezza.